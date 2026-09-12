Συνεχίζεται η δράση της 1ης αγωνιστικής της Β΄Κατηγορίας
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο νεοφώτιστος Ερμής Αραδίππου επικράτησε με 2-0 του Ακρίτα Χλώρακας στη σημερινή πρεμιέρα του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.
Ο αγώνας έγινε στο Στάδιο «Αμμόχωστος – Επιστροφή» και κρίθηκε από τέρματα που πέτυχαν οι Djile (8’) και Camara (57’).
Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 ως ακολούθως:
ΜΕΑΠ – Διγενής Μόρφου (Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας)
ΠΑΕΕΚ – Εθνικός Άχνας (Κερύνεια - Επιστροφή)
Αναγέννηση Δερύνειας – ΕΝ Παραλιμνίου (Δερύνεια)
Αγία Νάπα – ΑΣΙΛ Λύσης (Αγία Νάπα)
Χαλκάνορας – Ηρακλής Γερολάκκου (Δάλι)
ΑΕΠ Πολεμιδιών – Σπάρτακος Κιτίου («Αμμόχωστος – Επιστροφή»)
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Δόξα Κατωκοπιάς (Ακρωτήρι)