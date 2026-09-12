Συνεχίζεται η δράση της 1ης αγωνιστικής της Β΄Κατηγορίας

Ο αγώνας έγινε στο Στάδιο «Αμμόχωστος – Επιστροφή» και κρίθηκε από τέρματα που πέτυχαν οι Djile (8’) και Camara (57’).

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 ως ακολούθως:

ΜΕΑΠ – Διγενής Μόρφου (Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας)

ΠΑΕΕΚ – Εθνικός Άχνας (Κερύνεια - Επιστροφή)

Αναγέννηση Δερύνειας – ΕΝ Παραλιμνίου (Δερύνεια)

Αγία Νάπα – ΑΣΙΛ Λύσης (Αγία Νάπα)

Χαλκάνορας – Ηρακλής Γερολάκκου (Δάλι)

ΑΕΠ Πολεμιδιών – Σπάρτακος Κιτίου («Αμμόχωστος – Επιστροφή»)

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Δόξα Κατωκοπιάς (Ακρωτήρι)