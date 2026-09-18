ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Δημήτρης Γούναρης και η οικογένεια του Παναθηναϊκού τον αποχαιρετά.

Θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος συνέδεσε για δεκαετίες το όνομά του με το «τριφύλλι» και την ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.

Ο Δημήτρης Γούναρης διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλαδικής Λέσχης Φίλων Παναθηναϊκού από το 1981, έχοντας ενεργή και διαχρονική παρουσία στους κόλπους του συλλόγου. Παράλληλα, είχε συμμετάσχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, υπηρετώντας τον σύλλογο από διαφορετικές θέσεις.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλειά του και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη. Ο εκλιπών συνέδεσε το όνομά του με την Πανελλαδική Λέσχη Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.), της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 1981.Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του».

 

 

 

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θα κάνει... μπάσιμο για Νίκο Ουίλιαμς η Τσέλσι

Premier League

|

Category image

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο Απόλλωνας: «Δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο…»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κύπελλο Coca-Cola: Στις 25 Σεπτεμβρίου η κλήρωση της Α' φάσης

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Με έκπληξη η πρώτη αποστολή του Τσάβι στην εθνική Ολλανδίας

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Είμαστε οι ABALLOI και θα είμαστε μαζί σας κάθε Σάββατο!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Καιρός να το σταματήσει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Ρονάλντο η πρώτη αποστολή του Ζεσούς για την Πορτογαλία ενόψει Nations League

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

ΑΕΚ: Mετά τη διακοπή η επάνοδος του Βάργκα

Super League

|

Category image

Στήριξη στον Κάρικ παρά το απογοητευτικό ξεκίνημα

Premier League

|

Category image

Εθνική Ελπίδων: Κλήση για τους αγώνες με Ρουμανία, Κόσοβο και Σαν Μαρίνο

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Σαν ημερομηνία... γιορτής!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κλήθηκαν στην Εθνική Σερβίας οι Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία ενδεκάδα Κυπρίων στους κορυφαίους 100 της παγκόσμιας κατάταξης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η κλήση της Εθνικής Κ-19 για δύο φιλικά στη Μολδαβία

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Γιαννακόπουλος και Αγγελόπουλοι στο ίδιο τραπέζι

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη