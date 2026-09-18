Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης

Θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος συνέδεσε για δεκαετίες το όνομά του με το «τριφύλλι» και την ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.

Ο Δημήτρης Γούναρης διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλαδικής Λέσχης Φίλων Παναθηναϊκού από το 1981, έχοντας ενεργή και διαχρονική παρουσία στους κόλπους του συλλόγου. Παράλληλα, είχε συμμετάσχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, υπηρετώντας τον σύλλογο από διαφορετικές θέσεις.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλειά του και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη. Ο εκλιπών συνέδεσε το όνομά του με την Πανελλαδική Λέσχη Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.), της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 1981.Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του».