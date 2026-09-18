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Αυλαία στην 4η αγωνιστική με ντέρμπι στην Πάφο - Πρόγραμμα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανοίγει σήμερα (18/9) με δύο παιχνίδια η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan

Δείτε το πρόγραμμα της αγωνιστικής και θυμηθείτε την βαθμολογία λίγο πριν την διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής μας ομάδας.

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

{PROTH LEXH}Παρασκευή 18/09{PROTH LEXH}

20:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΚ

20:00 Πάφος FC - ΑΕΛ

Σάββατο 19/09

19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωση

19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Κυριακή 21/09

19:00 Ομόνοια - E.Ν. Ύψωνα

19:00 Άρης - Καρμιώτισσα

20:00 Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Πάφος FC 2-1-0 4-0 7

2. ΑΕΚ 2-0-1 7-3 6

3. ΑΕΛ2-0-1 4-7 6

4. Ομόνοια 1-2-0 4-1 5

5. Απόλλων 1-2-0 5-3 5

6. Ομόνοια 29M 2-1-0 8-5 5

7. Ομόνοια Αρ. 1-2-0 3-2 5

8. Άρης 1-1-1 4-6 4

9. Ανόρθωση 1-0-2 3-6 3

10. ΑΠΟΕΛ 1-0-2 8-5 3

11. Ολυμπιακός 0-3-0 6-6 3

12. Καρμιώτισσα 0-2-1 3-6 2

13. Σαλαμίνα 0-1-2 5-9 1

14. Ε.Ν. Ύψωνα 0-0-3 1-6 0

{PROTH LEXH}ΣΥΝΕΧΕΙΑ (5η αγ.): Καρμιώτισσα-Ομόνοια (09/10, 19:00), E.Ν. Ύψωνα-Απόλλων (10/10, 18:00), ΑΠΟΕΛ-Νέα Σαλαμίνα (10/10, 19:00), Ανόρθωση-Πάφος FC (11/10, 18:00), ΑΕΛ-Ομόνοια 29Μ (11/10, 19:00), Ολυμπιακός-Άρης (11/10, 19:00), ΑΕΚ-Ομόνοια Αρ. (12/10, 19:00).

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