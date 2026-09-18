Premier League - 5η αγωνιστική: Ο Κωστούλας απέναντι στους πρωταθλητές Αγγλίας

Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη συνεχίζει να μας χαρίζει μεγάλες συγκινήσεις, ειδικά τώρα που έχει γεμίσει και με... δικά μας παιδιά, διατηρώντας ένα έντονο ελληνικό στοιχείο.

Ένας από τους πιο φορμαρισμένους Έλληνες στο Νησί τη δεδομένη στιγμή είναι ο Μπάμπης Κωστούλας και, για την 5η αγωνιστική της Premier League, η ομάδα του Έλληνα επιθετικού θα φιλοξενήσει τους πρωταθλητές Αγγλίας, την Άρσεναλ.

Ο Κωστούλας βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση, μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα την περσινή σεζόν, με τον νεαρό να ανοίγει το σκορ απέναντι στην Κόβεντρι με μαγευτικό τρόπο, δείχνοντας τον δρόμο για το επιβλητικό 5-0. Ενώ, μεσοβδόμαδα, για το League Cup, πυροβόλησε και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο «Ολντ Τράφορντ», δίνοντας το σύνθημα για τη μεγάλη ανατροπή από 2-0 σε 3-2. Η εμφάνισή του έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία του ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης.

Την ίδια ώρα, οι «γλάροι» έχουν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα η οποία μετράει νίκες και μόνο νίκες σε καθένα από τα επτά επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις, με συνολικά τέρματα 16-3. Η Άρσεναλ έχει δείξει εξαιρετική αγωνιστική συνέπεια και θα αποτελέσει ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο για τη Μπράιτον.

Αναλυτικά η 5η αγωνιστική της Premier League:Παρασκευή 18/09Μπρέντφορντ-Τσέλσι (22:00)

Σάββατο 19/09Τότεναμ-Άστον Βίλα (14:30)

Μπράιτον-Άρσεναλ (17:00)

Έβερτον-Ίπσουιτς (17:00)

Νιούκαστλ-Χαλ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι (19:30)

Κυριακή 20/09Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ (16:00)

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ (16:00)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Αναλυτικά η 6η αγωνιστική της Premier League:Σάββατο 10/10Άρσεναλ-Λιντς (14:30)

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ (17:00)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ (17:00)

Ίπσουιτς-Φούλαμ (17:00)

Σάντερλαντ-Μπράιτον (17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ (19:30)

Κυριακή 11/10Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Χαλ-Έβερτον (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 12/10Κόβεντρι-Νιούκαστλ (22:00)

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