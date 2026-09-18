Να «φωνάξει» ότι είναι ικανή

Προερχόμενη από τη νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας, θα επιδιώξει τη δεύτερη σερί νίκη για να «φωνάξει» δυνατά πως είναι ικανή φέτος για πρωταγωνιστική πορεία. Είναι αναμφίβολα μία από τις πιο δύσκολες αποστολές της φετινής περιόδου για το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς και ενδεχόμενη νίκη θα εκτοξεύσει τις προσδοκίες. Επιπρόσθετα, με διπλό, θα μπει ένα τέλος σε μία αρνητική παράδοση καθώς μετρά έντεκα σερί ήττες από την παφιακή ομάδα. Η ισοπαλία δεν θα είναι αποτυχία, όμως στο μυαλό είναι η… απόδραση κορυφής.

Σίγουρα, για να μπορέσει να αποσπάσει κέρδος, επιβάλλεται να έχει πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι στα προηγούμενα ματς. Η τεχνική ηγεσία ετοιμάζει αλλαγές, με τον Τσινεντού Τζόφρι να είναι έτοιμος να ντεμπουτάρει με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.

Βαριά ποινή και… «θεατής ο Λοϊζίδης»

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της Δικαστικής Επιτροπής για τον Καφού. Ο μέσος της ΑΕΛ είχε αποβληθεί στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, μετά από εξέταση του VAR, με απευθείας κόκκινη, για φτύσιμο, κάτι που του επέφερε ποινή έξι επιπρόσθετων αγωνιστικών. Καταγγελία που απορρίπτει η ΑΕΛ και ο παίκτης. Αυτό σημαίνει πως ο Καφού θα επιστρέψει σε αγωνιστική δράση περί τα τέλη Νοεμβρίου (11η αγωνιστική).

Η ΑΕΛ πάντως τιμωρήθηκε και με απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για έναν αγώνα. Αυτές οι ποινές αλλά και κάποια άλλα περιστατικά έφεραν την έντονη ενόχληση της διοίκησης που, με ανακοίνωσή της, σημειώνει πως το «φετινό πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει αλλοιωμένο με τις ευχές της ίδιας της διοργανώτριας Αρχής και ειδικά του προέδρου της, Χάρη Λοϊζίδη, ο οποίος προφανώς και αδυνατεί να προστατεύσει το ίδιο το πρωτάθλημα και την αξιοπιστία του, παραμένοντας απλός θεατής απέναντι σε αυτή την κατάσταση».

Κάνει λόγο για ανομοιομορφία στις αποφάσεις, επιλεκτική εφαρμογή και εξάντληση αυστηρότητας όταν πρόκειται για την ΑΕΛ. Καταληκτικά πάντως καλεί τον κόσμο της σε ψυχραιμία και ενότητα για την αποφυγή άλλων ποινών.