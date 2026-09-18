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Europa League: Επίδειξη δύναμης η Γιουβέντους

ΓΗΠΕΔΟ

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Όλα τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής.

Εντυπωσιακή η Γιουβέντους «καθάρισε» 5-0 τη Ναϊμέγκεν στο Τορίνο, δείχνοντας από την αρχή τις προθέσεις της. Ένα από τα μεγάλα φαβορί του Europa League έπιασε... θέση στην κορυφή από την πρεμιέρα με αυτή την ευρεία νίκη, στην οποία είχε πέντε διαφορετικούς σκόρερ: Νίκολας Γκονζάλες, Αλαϊμπέγκοβιτς, Βολτεμάντε, Τσελίκ και Κολό Μουανί.

Εμφάνιση-δήλωση και από τη Μπεσίκτας που διέλυσε 4-1 τη Μαρσέιγ στη Κωνσταντινούπολη, ενώ η έκπληξη της πρεμιέρας της League Phase έγινε στη Νορβηγία με την Τορένσε, ομάδα Β΄ κατηγορίας της Πορτογαλίας, να επικρατεί 2-1 της Λίλεστρομ. Εκτός έδρας νίκη με το ίδιο σκορ και για τη Μπόρνμουθ, επί της Σοσιεδάδ στο «Ανοέτα», ενώ η Φερεντσβάρος πέρασε σα «σίφουνας» από τη Γλασκώβη, 3-1 επί της Σέλτικ. 

Στη Σόφια, ένα γκολ του Χάρις Ταμπάκοβιτς στο 39΄ ήταν αρκετό για να ξεκινήσει «με το δεξί» η Σάλτσμπουργκ τις υποχρεώσεις της στο Europa League. Η νεανική αυστριακή ομάδα με μέσο όρο ηλικίας κάτω των 24 ετών, πέρασε από τη βουλγαρική πρωτεύουσα με 1-0 επί της Λέφσκι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της League Phase έχουν ως εξής:

Ομόνοια (Κύπρος)- Θέλτα (Ισπανία)                       1-0
(88' Μπάλκοβετς)
Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)        1-4
(55' Γουίλσον Βαλντέζ - 20', 22' Γκούνταλ, 53' Μερκάδο, 72' Βίντρα)
Λεβερκούζεν (Γερμανία)- Τσέλιε (Σλοβενία)               2-0
(15' Σέσλαρ, 74' Μεντίνα)
Μίλαν (Ιταλία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία)                  0-2
(16' Λουκεμπάκιο, 53' Καμίνσεκι)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)  2-1
(43' Γκονσάλες, 84' Γιάρεμτσουκ - 20' Σμιτ)
Άντερλεχτ (Βέλγιο)- Λιόν (Γαλλία)                       1-2
(61' Τσβέτκοβιτς - 8' Ναρτέι, 22' Νακαμούρα)
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)- Ρεν (Γαλλία)                   0-0
Σάντερλαντ (Αγγλία)- Άλκμααρ (Ολλανδία)                 1-0
(66' πέν. Λε Φι)
Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)- Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)   0-0
ΟΦΗ (ΕΛΛΑΔΑ) - Χόφενχαϊμ (Γερμανία)                     2-0
(30΄ Αϊτόρ, 84΄ Κανελλόπουλος) 
Λέφσκι Σόφιας(Βουλγαρία)- Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)        0-1
(39΄ Ταμπάκοβιτς)
Μπεσίκτας (Τουρκία)- Μαρσέιγ (Γαλλία)                   4-1
(15΄ Φακίλι, 56΄ Τσέρνι, 59΄ Μουρίγιο, 81΄ Ποκού - Αμπντάλα)
Σέλτικ (Σκωτία)- Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)                1-3
(44΄ Μπάουρ - 20΄ Μπαμιντέλε, 45+1΄ Ζακάριασεν, 47΄ Αρζάνι)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)- Λεχ Πόζναν (Πολωνία)            4-0
(10΄ Πίνο, 27΄ Ρίτσαρντς, 34΄πεν. Στραντ Λάρσεν, 88΄ Ενκέτια)
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)    0-3
(17΄ Μοφοκένγκ, 43΄ Μπιόντιτς, 59΄ Κριτσφαλούσι)
Γιουβέντους (Ιταλία)- Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)              5-0
(9΄ Νικ. Γκονζάλες, 24΄ Αλαϊμπέγκοβιτς, 35΄πεν. Βολτεμάντε, 75΄ Τσελίκ, 82΄ Κολό Μουανί)
Λίλεστρομ (Νορβηγία)- Τορένσε (Πορτογαλία)              1-2
(79΄ Λένε Όλσεν - 23΄ Αλφάρο, 49΄ Γκερέρο)
Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)- Μπόρνμουθ (Αγγλία)             1-2
(57΄ Σέρχιο Γκόμες - 11΄ Κλάιφερτ, 20΄ Ράγιαν)

 

 

 

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