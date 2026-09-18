Να συνεχίσει το... κουμάντο

Δεν θέλει άλλο παραστράτημα στην έδρα της η Πάφος FC, η οποία απέναντι στην ΑΕΛ (20:00) θα μπει στον αγωνιστικό χώρο του «Στέλιος Κυριακίδης» με την ετικέτα του φαβορί.

Την είχε όμως και με τον Ολυμπιακό (2η αγωνιστική) αλλά γκέλαρε, παρά την υπεροχή της, και αυτή τη φορά καλείται να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματική.

Η αντίδραση της ομάδας του Ρικάρντο Σα Πίντο ήταν πάντως εκπληκτική αφού, πέραν του διπλού στην «Αρένα», έπαιξε και πολύ καλό ποδόσφαιρο, δείχνοντας πως, όταν είναι γεμάτο το ρόστερ, κινείται σε… άλλη ταχύτητα. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει την πολυτέλεια πλέον να επιλέγει από μία πλειάδα ποδοσφαιριστών αφού εκτός του Κορέια δεν υπάρχουν άλλα σοβαρά προβλήματα. Η παρουσία του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή.

Η συνέχεια της… παράδοσης απέναντι στην ΑΕΛ θα διατηρήσει την Πάφος FC και στην κορυφή της βαθμολογίας. Συγκεκριμένα μετρά έντεκα σερί νίκες επί των γαλαζοκιτρίνων, εντός και εκτός. Και με μία ακόμη θα πάει με ηρεμία στη διακοπή και θα γεμίσει μπαταρίες έπειτα από ένα κοπιαστικό δίμηνο ώστε να επανέλθει φρέσκια για τον νέο… Γολγοθά.