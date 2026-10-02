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ΑΕΚ: Τα συλλυπητήρια της Ένωσης για τον Νίκο Σεβαστόπουλο

ΓΗΠΕΔΟ

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Θρήνος στην ΑΕΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Σεβαστόπουλος σε ηλικία 81 ετών, ενώ η Ένωση έστειλε τα συλλυπητήρια της μέσω ανάρτησης στα social media.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του Νίκου Σεβαστόπουλου.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ένωσης έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/10), σε ηλικία 81 ετών, έχοντας νοσηλευτεί το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμη κατάσταση στο Αττικόν.

Ο Σεβαστόπουλος αγωνιζόταν τόσο ως επιθετικός όσο και ως μεσοεπιθετικός, ενώ υπήρξε μέλος της ΑΕΚ που πραγματοποίησε την ιστορική πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών τη σεζόν 1968/69.

Έτσι, οι κιτρινόμαυροι εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους με μία ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΑΕΚ:

“Πληροφορηθήκαμε με θλίψη την είδηση της απώλειας του Νίκου Σεβαστόπουλου.

Η οικογένεια της ΑΕΚ θα τιμά πάντα το πέρασμά του από αυτή. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους.»

Κατηγορίες

Super League

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