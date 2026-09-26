Τα πρώτα τρίποντα σε Γ' κατηγορία και Επίλεκτη ΣΤΟΚ
ΓΗΠΕΔΟ
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Ξεκίνημα σε Γ' κατηγορία και Επίλεκτη κατηγορία ΣΤΟΚ
Με τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής άνοιξε το Σάββατο (26/09) η αυλαία της σεζόν 2026-27 στην Γ’ Κατηγορία και στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ.
Στην Γ' Κατηγορία συμμετέχουν 15 ομάδες μετά την αποχώρηση της ΑΕΖ και συνεπώς στην πρεμιέρα ο Εθνικός Λατσιών πιστώνεται τους τρεις βαθμούς χωρίς αγώνα.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια υπήρξαν τα εξής αποτελέσματα:
AΣΠΙΣ Πύλας - ΘΟΪ Λακατάμιας 3-2
Oθέλλος – Εθνικός Άσσιας 1-2
ΑΕΚ Κελλιών - Κέδρος Αγ. Μαρίνα Σκυλλούρας 1-0
Ανόρθωσις Μουτταγιάκας - FC Λιβάδια 2022 0-2
ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου Βρυσούλλων Αχερίτου - ΠΟ Ορμήδειας 1-2
Αλκή 1948 - Ξυλοφάγου FC 2-3
ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - Ομόνοια Ψευδά 27/09, 16:00
EΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Άτλας Αγλαντζιάς - Αθλητική Ένωση Τρούλλων 1-0
Πρόοδος Καϊμακλίου – Ορφέας 0-2
Γεροσκήπου FC - Αkamas-Peyia FC 5-3
ΘΟΪ Πύργου - ΑΠΟΠ Πόλης 0-2
Ροτσίδης Μάμμαρι - ΑΟ Θύελλα Αγ. Θεοδώρου 0-1
ΑΕΚ Κουκλιών FC - Koύρης Ερήμης 7-0
ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας - ΑΕΚ Κοράκου 0-0
Φρέναρος FC 2000 - ΑΣ ΔΙΑΣ Στροβόλου 2-2