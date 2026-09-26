Τα πρώτα τρίποντα σε Γ' κατηγορία και Επίλεκτη ΣΤΟΚ

Με τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής άνοιξε το Σάββατο (26/09) η αυλαία της σεζόν 2026-27 στην Γ’ Κατηγορία και στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ.

Στην Γ' Κατηγορία συμμετέχουν 15 ομάδες μετά την αποχώρηση της ΑΕΖ και συνεπώς στην πρεμιέρα ο Εθνικός Λατσιών πιστώνεται τους τρεις βαθμούς χωρίς αγώνα.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια υπήρξαν τα εξής αποτελέσματα:

AΣΠΙΣ Πύλας - ΘΟΪ Λακατάμιας 3-2

Oθέλλος – Εθνικός Άσσιας 1-2

ΑΕΚ Κελλιών - Κέδρος Αγ. Μαρίνα Σκυλλούρας 1-0

Ανόρθωσις Μουτταγιάκας - FC Λιβάδια 2022 0-2

ΑΕΝ Αγ. Γεωργίου Βρυσούλλων Αχερίτου - ΠΟ Ορμήδειας 1-2

Αλκή 1948 - Ξυλοφάγου FC 2-3

ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - Ομόνοια Ψευδά 27/09, 16:00

EΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Άτλας Αγλαντζιάς - Αθλητική Ένωση Τρούλλων 1-0

Πρόοδος Καϊμακλίου – Ορφέας 0-2

Γεροσκήπου FC - Αkamas-Peyia FC 5-3

ΘΟΪ Πύργου - ΑΠΟΠ Πόλης 0-2

Ροτσίδης Μάμμαρι - ΑΟ Θύελλα Αγ. Θεοδώρου 0-1

ΑΕΚ Κουκλιών FC - Koύρης Ερήμης 7-0

ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας - ΑΕΚ Κοράκου 0-0

Φρέναρος FC 2000 - ΑΣ ΔΙΑΣ Στροβόλου 2-2