Τα 70χρονα του Εθνικού Λατσιών

Επετειακή εκδήλωση προγραμματίζει ο Εθνικός Λατσιών για να γιορτάσει τα 70 χρόνια από την ίδρυση του. Η πανηγυρική εκδήλωση η οποία τέθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο Κτήμα Κουσιουμή με τη συμμετοχή φίλων και υποστηρικτών του ιστορικού σωματείου.

Ο Εθνικός ιδρύθηκε το 1956, κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955 - 59. Στελέχη του Εθνικού διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις μάχες για αποτίναξη του Βρετανικού ζυγού ενώ η συμβολή τους ήταν μεγάλη και στον υποστηρικτικό τομέα των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Τα μέλη του Εθνικού είχαν μεγάλη συνεισφορά και κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Μέλη του σωματείου βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης πολεμώντας γενναία τον βάρβαρο εισβολέα. Συγκινητική ήταν η βοήθεια που παρείχαν στελέχη του Εθνικού και στη στήριξη των προσφύγων που φιλοξενήθηκαν μετά την εισβολή στα Λατσιά. Με την ευκαιρία των 70χρόνων από την ίδρυση του σωματείου θα κυκλοφορήσει πολυτελής, επετειακός τόμος στον οποίο καταγράφεται η πλούσια ιστορία του σωματείου.

Η έκδοση περιλαμβάνει ιστορικά ντοκουμέντα, σπάνιες φωτογραφίες και αρχειακό υλικό το οποίο για πρώτη φορά θα δει το φως της δημοσιότητας. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής εκδήλωσης των 70χρονων του σωματείου. Τη συγγραφή και δημοσιογραφική επιμέλεια του βιβλίου ανέλαβε ο Ανδρέας Ιωσήφ και τη σελίδωση η Στέλλα Πέρναρου.

Η Επιτροπή Έκδοσης του βιβλίου αποτελούμενη από τον Ανδρέα Παπούλα, το Σταύρο Βενιζέλο και το Χάρη Φιλίππου, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του σωματείου Μάριο Αντωνίου και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Εθνικού εργάστηκαν σκληρά στην προσπάθεια διατήρησης της μνήμης και των γεγονότων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία του σωματείου.