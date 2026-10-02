ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτη νίκη, πρώτα χαμόγελα - Τα δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Στην κορυφή είναι το αλάνθαστο Μαυροβούνιο με εννιά βαθμούς.

Τρεις αγωνιστικές έχουν διεξαχθεί πλέον στον 2ο όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας του Nations League, με την Κύπρο να φιγουράρει πλέον στην 2η θέση, μετά την επικράτηση επί της Αρμενίας. Και σαφώς πλέον αυξήθηκαν οι προσδοκίες για την εκπλήρωση του στόχου για παρουσία στις δύο ρπωτες θέσεις.

Να σημειωθεί πως η ομάδα που θα τερματίσει 1η στον όμιλο, στη νέα διοργάνωση 2028 -2029 θα προαχθεί στη Β' Κατηγορία. Αυτή που θα τερματίσει στη 2η, θα αγωνιστεί σε πλέι οφ με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία στη Β΄ Κατηγορία. Αν νικήσει στα πλέι οφ, θα προαχθεί στη Β΄ Κατηγορία ενώ αν χάσει, θα παραμείνει στη Γ΄ Κατηγορία, όπως και αυτές που θα τερματίσουν στην 3η ή στην 4η θέση, τότε θα παραμείνουν στη Γ' Κατηγορία. 

Στην κορυφή είναι το αλάνθαστο Μαυροβούνιο με εννιά βαθμούς και ενώ απομένουν ακόμη τρία παιχνίδια για την ολοκλήρωση αυτού του οδοιπορικού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας:

1η αγωνιστική

Αρμενία - Λετονία 2-0

Μαυροβούνιο - Κύπρος 2-1

2η αγωνιστική

Αρμενία - Μαυροβούνιο 2-3

Λετονία - Κύπρος 0-0

3η αγωνιστική

Κύπρος - Αρμενία 2-0

Λετονία - Μαυροβούνιο 1-2

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μαυροβούνιο 3-0-0 7-4 9

2. Κύπρος 1-1-1 3-2 4 

3. Αρμενία 1-0-2 4-5 3 

4. Λετονία 0-1-2 1-4 1

 

4η αγωνιστική

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος - Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο - Αρμενία

5η αγωνιστική

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία - Κύπρος 

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

αγωνιστική

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος - Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία - Αρμενία

Κατηγορίες

Εθνικη - ΚΟΠ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θα ψήφιζε τον εαυτό του ο Κουκουρέγια για τη «Χρυσή Μπάλα» αν και είναι εκτός 30άδας!

La Liga

|

Category image

Επιβλητική pole position για Φερστάπεν στη Μαλαισία

AUTO MOTO

|

Category image

Ξεμούδιασμα αλλά με... απαιτήσεις από Παπαδόπουλο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ο Μέσι και οι γίγαντες» - Mία ταινία για τη ζωή του Αργεντινού θρύλου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κέρδισε το σπριντ στην Ιαπωνία και έκανε... μπάσιμο για τον τίτλο ο Μάρκεθ

AUTO MOTO

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Κροατία – Αγγλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυνατή πρόβα για ομαλή επανεκκίνηση

ΑΕΚ

|

Category image

Λήξη συναγερμού στην Μπαρτσελόνα με Ραφίνια

La Liga

|

Category image

Φιλικό σαν... επίσημο για τον Απόλλωνα με τους τραυματίες σε πρώτο πλάνο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Aφηνιασμένο ξεκίνημα για Σάκκαρη στο China Open

Τένις

|

Category image

Το χαμόγελο που άξιζε ο Μάντζιος από τα προηγούμενα...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εξορμήσεις για τους ποδοσφαιρόφιλους με Γ΄ και Επίλεκτη Κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ποδόσφαιρο σε πρώτο πλάνο αλλά και... ταχύτητα - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (03/10)

TV

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Καρέ... απόλυτων στην Ευρωλίγκα με φόντο... Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Συγκίνηση για την απόδοση του Εθνικού μας ύμνου στη νοηματική

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Διαβαστε ακομη