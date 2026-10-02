Πρώτη νίκη, πρώτα χαμόγελα - Τα δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής

Τρεις αγωνιστικές έχουν διεξαχθεί πλέον στον 2ο όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας του Nations League, με την Κύπρο να φιγουράρει πλέον στην 2η θέση, μετά την επικράτηση επί της Αρμενίας. Και σαφώς πλέον αυξήθηκαν οι προσδοκίες για την εκπλήρωση του στόχου για παρουσία στις δύο ρπωτες θέσεις.

Να σημειωθεί πως η ομάδα που θα τερματίσει 1η στον όμιλο, στη νέα διοργάνωση 2028 -2029 θα προαχθεί στη Β' Κατηγορία. Αυτή που θα τερματίσει στη 2η, θα αγωνιστεί σε πλέι οφ με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία στη Β΄ Κατηγορία. Αν νικήσει στα πλέι οφ, θα προαχθεί στη Β΄ Κατηγορία ενώ αν χάσει, θα παραμείνει στη Γ΄ Κατηγορία, όπως και αυτές που θα τερματίσουν στην 3η ή στην 4η θέση, τότε θα παραμείνουν στη Γ' Κατηγορία.

Στην κορυφή είναι το αλάνθαστο Μαυροβούνιο με εννιά βαθμούς και ενώ απομένουν ακόμη τρία παιχνίδια για την ολοκλήρωση αυτού του οδοιπορικού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου μας:

1η αγωνιστική

Αρμενία - Λετονία 2-0

Μαυροβούνιο - Κύπρος 2-1

2η αγωνιστική

Αρμενία - Μαυροβούνιο 2-3

Λετονία - Κύπρος 0-0

3η αγωνιστική

Κύπρος - Αρμενία 2-0

Λετονία - Μαυροβούνιο 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μαυροβούνιο 3-0-0 7-4 9

2. Κύπρος 1-1-1 3-2 4

3. Αρμενία 1-0-2 4-5 3

4. Λετονία 0-1-2 1-4 1

4η αγωνιστική

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος - Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο - Αρμενία

5η αγωνιστική

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία - Κύπρος

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

6η αγωνιστική

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος - Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία - Αρμενία