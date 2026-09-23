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«Θα έπρεπε να πουν μπράβο στον Καραβίδα που βρήκε τον τρόπο να πλευρίσει τον νόμο»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Στο ποδόσφαιρο είναι όλα δομημένα λάθος. Τις γνώσεις που έχω δεν τις έχει κανένας άλλος. Αν θέλουν να σάσουν το ποδόσφαιρο μπορούμε να το κάνουμε σε 2 μήνες»

Δεν βρίσκει κάτι αρνητικό στην τακτική της Δόξας, τόνισε σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο πρώην πρόεδρος της ομάδα της Κατωκοπιάς, Κώστας Χριστοδούλου «Καραβίδας».

Σημειώνεται ότι στις πρώτες δύο αγωνιστικές της β’ κατηγορίας έβαλε ακριβείς αριθμούς Κύπριων παικτών στο αρχικό σχήμα, όμως μόλις στο 1’ προχώρησε σε αλλαγή για να γλιτώσει απλά το πρόστιμο.

Ο «Καραβίδας» υποστήριξε, στις δηλώσεις του στον Super Sport FM ότι θα πρέπει να δοθούν και μπράβο στη Δόξα γι’ αυτή την ενέργεια.

Για το θέμα με τους Κύπριους παίκτες: «Για όνομα του θεού αν το πρόβλημα του κυπριακού ποδοσφαίρου είναι μια κίνηση που κάνει η Δόξα για να βοηθήσει την ομάδα της. Συγχαρητήρια θα προχωρήσουμε πολύ ψηλά. Ο καθένας κάνει σπίτι του ό,τι θέλει. Ο κάθε παίκτης πληρώνεται για να κάνει προπονήσεις και να παίζει όσο τον χρειάζεται ο προπονητής. Ένας σωστός δημοσιογράφος θα έλεγε, μπράβο στον Καραβίδα που βρήκε τον τρόπο να πλευρίσει τον νόμο».

Για το πρόβλημα του κυπριακού ποδοσφαίρου: «Η Ομοσπονδία πρέπει να κάνει νόμους σωστούς και να μην είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. ‘Η θα τα κάνεις σωστά ή δεν θα τα κάνεις καθόλου. Η δομή δεν είναι σωστή για το κύπελλο και για τις διοργανώσεις. Στο ποδόσφαιρο είναι όλα δομημένα λάθος. Τις γνώσεις που έχω δεν τις έχει κανένας άλλος. Αν θέλουν να σάσουν το ποδόσφαιρο μπορούμε να το κάνουμε σε 2 μήνες».

Για τις κάμερες: «Έρχεται η Αστυνομία και λέει ό,τι πρέπει να αλλάξουν οι κάμερες και θα έρθει ο ΚΟΑ το καλοκαίρι να τα αλλάξει όλα. Πρέπει να πετάξουν οι ομάδες λεφτά και θα έρθει μετά από λίγους μήνες να τα αλλάξει όλα ο ΚΟΑ».

Για την κεντρική διαχείριση: «Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Αν δεν γίνουν τα δικαιώματα σε κεντρική διαχείριση, δεν μπορεί να σαστεί το ποδόσφαιρο. Δεν θέλουμε να σάσουμε το ποδόσφαιρο»

Για το πρωτάθλημα στην δεύτερη κατηγορία: «Θα είναι πολύ σκληρό πρωτάθλημα και είναι πολύ ψηλό το επίπεδο»

Για τον επενδυτή: «Μας έστειλε 200 χιλιάδες και θα μας στείλει ακόμα 200 χιλιάδες μέχρι τον Απρίλιο. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ο Θεός μας έχει βοηθήσει. Μας έστειλε ήδη σχέδια που θέλει να κλείσει το γήπεδο και περιμένουμε από τον ΚΟΑ να ξεκινήσουμε το αθλητικό κέντρο».

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