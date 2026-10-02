Πέλκας αντί του Τζόλη στην Εθνική Ελλάδας

Ο Δημήτρης Πέλκας επιστρέφει στην Εθνική Ελλάδας για την αναμέτρηση της Κυριακής με τη Γερμανία (4/10, 21:45), καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον κάλεσε στην αποστολή μετά τον τραυματισμό του Χρήστου Τζόλη.

Ο διεθνής επιθετικός της Άρσεναλ αποχώρησε από την αποστολή έπειτα από το παιχνίδι με την Ολλανδία, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αποκόμισε από την αναμέτρηση. Έτσι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός χρειάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή προσώπου ενόψει του επόμενου σημαντικού αγώνα της γαλανόλευκης.

Ο Πέλκας αποτελεί λοιπόν την επιλογή του Γιοβάνοβιτς για να καλύψει το κενό. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός διαθέτει σημαντικές παραστάσεις με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις των αγώνων υψηλού επιπέδου.

Η Ελλάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στη «Νατσιονάλμανσαφτ», σε μια αναμέτρηση με υψηλές απαιτήσεις και διαφορετικά αγωνιστικά δεδομένα. Η απουσία του Τζόλη στερεί από τον Γιοβάνοβιτς μία σπουδαία επιλογή στην επιθετική γραμμή, όμως η προσθήκη του Πέλκα δίνει στον προπονητή μια λύση με εμπειρία.

Ο Πέλκας θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα και θα τεθεί στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς για την προετοιμασία της Εθνικής ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης.