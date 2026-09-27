Βγαίνει ο Κώστας Χριστοδούλου, γνωστός ως «Καραβίδας» να υπερασπιστεί την τακτική της Δόξας, η οποία στις δύο πρώτες αγωνιστικές της β' κατηγορίας ξεκίνησε με τον αριθμό Κυπρίων παικτών που επιβάλλει η προκήρυξη, όμως από το πρώτο λεπτό κάνει αλλαγή βγάζοντας τον ένα από αυτούς και βάζοντας έναν κοινοτικό ή ξένο.

Αλήθεια, ποιος να τον αδικήσει. Δεν παρανομούν καθόλου. Είναι καλυμμένοι από τον νόμο ξεκάθαρα. Βρήκαν και κάνουν...

Εξάλλου ο καθένας, όπως φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις, πράττει για το συμφέρον της ομάδας του. Ε, αυτοί κρίνουν ότι έτσι βοηθάνε τη δική τους. Περί ηθικής και «γενικού καλού»... κουραφέξαλα. Ο καθένας την πάρτη του...

Σ.Σ.