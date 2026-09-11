Έτοιμος να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ο Χουάν Μάτα - O ρόλος που αναλαμβάνει

Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος να αποχαιρετήσει για πάντα τους αγωνιστικούς χώρους.

Ο Χουάν Μάτα, σε ηλικία 38 ετών, πρόκειται να κρεμάσει τα παπούτσια του, λέγοντας «αντίο» στον φαντασμαγορικό κόσμο του ποδοσφαίρου.

Μετά από μία εξαιρετική σεζόν με τη Μέλμπουρν Βίκτορι, καταγράφοντας πέντε γκολ και 12 ασίστ σε συνολικά 25 εμφανίσεις, ο Ισπανός πήρε την απόφαση να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Αυστραλίας. Η απόφασή του σηματοδοτεί το τέλος μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής διαδρομής, γεμάτης σημαντικές επιτυχίες, μεγάλες στιγμές και αξέχαστες εμφανίσεις.

Ωστόσο, δεν πρόκειται να μείνει και πολύ μακριά της, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Χουάν Μάτα είναι έτοιμος να αναλάβει πόστο ως μέτοχος του συλλόγου.

sport-fm.gr