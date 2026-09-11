Μπεργκ: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τους παίκτες που ήρθαν - Αν κοιτάξεις την Παρί...»

Δηλώσεις στην κάμερα της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού (12/9) ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ παραχώρησε ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ.

Ο Νορβηγός αναφέρθηκε αρχικώς στον προηγούμενο αγώνα με τον Άρη αλλά και στις μεταγραφές που έγιναν εκφράζοντας τη χαρά του για τους ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν, ενώ, κληθείς να αναφέρει πότε πιστεύει ότι η Ομόνοια θα φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της απάντησε ότι δεν γνωρίζει καμία ομάδα που να το έχει φτάσει, φέρνοντας παράδειγμα την Παρί και τονίζοντας ότι ο προπονητής της σίγουρα θα πει ότι μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη.

Για το ντέρμπι του Σαββάτου ανέφερε ότι περιμένει τον Απόλλωνα δυνατό σημειώνοντας ότι θα χρειαστεί η ομάδα του να είναι στο καλύτερο της επίπεδο για να κερδίσει.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του: