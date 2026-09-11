Άλλαξε τρεις αμυντικούς, ο ένας εκτός αποστολής

Ήταν φυσιολογικό να έχει αρκετά παράπονα από την άμυνά του ο Ούγκο Μαρτίνς μετά τη βαριά ήττα της ΑΕΛ από τον ΑΠΟΕΛ (6-0) την προηγούμενη αγωνιστική. Αυτό αποτυπώνεται και στις επιλογές του στο αρχικό του σχήμα για την αναμέτρηση με τη Νέα Σαλαμίνα.

Από τις τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα που προέβη ο Πορτογάλος κόουτς, οι τρεις αφορούν σε αμυντικούς.

Συγκεκριμένα οι Γκόμες και Αντωνίου πήραν τις θέσεις των Ντένσβιλ και Καρώ στο κέντρο της άμυνας, ενώ στο αριστερό άκρο ο Νεοφύτου αντικατέστησε τον Μιλοσάβλιεβιτς.

Ο τελευταίος, μάλιστα, δεν είναι καν στον πάγκο, έχοντας μείνει εκτός αποστολής.