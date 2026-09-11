Απίστευτος διάλογος Ντε Πολ-Λεβαντόφσκι: «Ποιος είσαι εσύ ηλίθιε;»- «Χωρίς τον Μέσι θα ήσουν πουθενάς»

Ενα τρομερό σκηνικό έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου ανάμεσα στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και στον Ροντρίγκο Ντε Πολ στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με τη Σικάγο Φάιαρ.

Αυτό που έγινε στο ματς για το MLS έιναι ότι ο Αργεντινός πήγε να τα βάλει με τον Πολωνό επιθετικό που πριν λίγο καιρό μετακόμισε στην Αμερική από τη Μπαρτσελόνα. Ίσως όμως αυτό που δεν περίμενε ο άλλοτε παίκτης της Ουντινέζε έιναι αντίδρασή του.

Αφού ο Λεβαντόφσκι αντί να τα πάρει, άρχισε να γελάει με αυτά που του έλεγε ο Ντε Πολ. Σύμφωνα μάλιστα με όσα έγιναν γνωστά από δημοσιεύματα, ο Ντε Πολ του είπε: «Ποιος είσαι εσύ, ηλίθιε; Έχω κερδίσει δύο Copa America και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Εσύ τι έχεις κερδίσει;».

Ο Λεβαντόφσκι σε δηλώσεις του αργότερα ανέφερε πως όλο αυτό του φάνηκε απλά... αστείο: «Ένας παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι δεν με σεβάστηκε και προσπαθούσα να τον διορθώσω. Ξαφνικά, ένιωσα έναν τυχαίο παίκτη να με σπρώχνει συνέχεια και να μου λέει ότι έχει κερδίσει Copa America και Παγκόσμιο Κύπελλο. Το βρήκα αστείο, γιατί δεν τον ρώτησα κάτι τέτοιο. Περίμενε δηλαδή να έχω κερδίσει Copa America ενώ είμαι Ευρωπαίος;».

Και όταν ρωτήθηκε τι απάντησε στον Ντε Πολ, ο Πολωνός στράικερ δεν μάσησε τα λόγια του: «Του είπα ότι χωρίς τον Μέσι δεν θα ήταν πουθενά. Είναι απλά ένας νταής που κάνει bullying στους ανθρώπους για τα λεφτά προκειμένου να επιβιώσει».

Για την ιστορία το ματς έληξε 1-1 με γκολ του Λέβα για τους γηπεδούχους και την ισοπαλία χάρισε ο Κασεμίρο για την ομάδα του Μέσι. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε πως στο ματς έπαιξε βασικός ο... δικός μας Νοα Άλεν που αγωνίζεται στην ομάδα ως δανεικός από την Ίντερ Μαϊάμι.

EMBROUILLE ENTRE RODRIGO DE PAUL ET ROBERT LEWANDOWSKI CETTE NUIT ! 🇦🇷⚡️🇵🇱



Suite à une altercation avec l’un de ses coéquipiers, le milieu argentin est allé directement confronter le buteur polonais sur le terrain. ⚔️



🗣️ « Qui es-tu IDIOT ? J’ai deux Copa America et une Coupe… — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 10, 2026

gazzetta.gr