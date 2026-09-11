ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απίστευτος διάλογος Ντε Πολ-Λεβαντόφσκι: «Ποιος είσαι εσύ ηλίθιε;»- «Χωρίς τον Μέσι θα ήσουν πουθενάς»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Χαμός έχει γίνει στα γήπεδα του MLS μετά την επική ατάκα του Λεβαντόφσκι στον Ντε Πολ.

Ενα τρομερό σκηνικό έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου ανάμεσα στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και στον Ροντρίγκο Ντε Πολ στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με τη Σικάγο Φάιαρ.

Αυτό που έγινε στο ματς για το MLS έιναι ότι ο Αργεντινός πήγε να τα βάλει με τον Πολωνό επιθετικό που πριν λίγο καιρό μετακόμισε στην Αμερική από τη Μπαρτσελόνα. Ίσως όμως αυτό που δεν περίμενε ο άλλοτε παίκτης της Ουντινέζε έιναι αντίδρασή του.

Αφού ο Λεβαντόφσκι αντί να τα πάρει, άρχισε να γελάει με αυτά που του έλεγε ο Ντε Πολ. Σύμφωνα μάλιστα με όσα έγιναν γνωστά από δημοσιεύματα, ο Ντε Πολ του είπε: «Ποιος είσαι εσύ, ηλίθιε; Έχω κερδίσει δύο Copa America και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Εσύ τι έχεις κερδίσει;».

Ο Λεβαντόφσκι σε δηλώσεις του αργότερα ανέφερε πως όλο αυτό του φάνηκε απλά... αστείο: «Ένας παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι δεν με σεβάστηκε και προσπαθούσα να τον διορθώσω. Ξαφνικά, ένιωσα έναν τυχαίο παίκτη να με σπρώχνει συνέχεια και να μου λέει ότι έχει κερδίσει Copa America και Παγκόσμιο Κύπελλο. Το βρήκα αστείο, γιατί δεν τον ρώτησα κάτι τέτοιο. Περίμενε δηλαδή να έχω κερδίσει Copa America ενώ είμαι Ευρωπαίος;».

Και όταν ρωτήθηκε τι απάντησε στον Ντε Πολ, ο Πολωνός στράικερ δεν μάσησε τα λόγια του: «Του είπα ότι χωρίς τον Μέσι δεν θα ήταν πουθενά. Είναι απλά ένας νταής που κάνει bullying στους ανθρώπους για τα λεφτά προκειμένου να επιβιώσει».

Για την ιστορία το ματς έληξε 1-1 με γκολ του Λέβα για τους γηπεδούχους και την ισοπαλία χάρισε ο Κασεμίρο για την ομάδα του Μέσι. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε πως στο ματς έπαιξε βασικός ο... δικός μας Νοα Άλεν που αγωνίζεται στην ομάδα ως δανεικός από την Ίντερ Μαϊάμι.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εργαζόμενοι της Αρσεναλ φοβούνται τις περικοπές θέσεων εργασίας από τους Αμερικανούς συμβούλους

Premier League

|

Category image

«Στόχος του Παναθηναϊκού ο Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα»

Super League

|

Category image

Δεύτερος ο Καραλής - Ultimate Champion ο Ντουπλάντις μετά από άλλη μία επική μάχη στη Βουδαπέστη

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πήρε το θρίλερ στη Λευκωσία με clutch Βεζένκοβ ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μπανζά

Super League

|

Category image

Τα... κάτω πάνω και το 80%

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η δραματική νίκη της ΑΕΛ στην εκπνοή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όταν δεν τα παρατάς δείχνει νοοτροπία νικητή»

ΑΕΛ

|

Category image

Λόπεθ: «Οι παίκτες της ΑΕΛ ήταν σαν να έπαιζαν μπάσκετ, όχι ποδόσφαιρο»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Μουρίνιο: «Δεν χρειάστηκε να κάνω τον ειρηνοποιό με Τσουαμενί - Βαλβέρδε, τα βρήκαν από μόνοι τους»

La Liga

|

Category image

Λυτρώθηκε στο 90+6΄ από τον Γκόμες η ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα - Πόσες θέσεις θα έχει και πότε θα παραδοθεί

Super League

|

Category image

Αλγκουαθίλ: «Μέγιστος σεβασμός για Μεντιλίμπαρ, η ομάδα χρειάζεται χρόνο»

Super League

|

Category image

Δημιουργία και ουσία ζητά ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χωρίς Καμαρά ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Asteras AKTOR

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη