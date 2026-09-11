Λυτρώθηκε στο 90+6΄ από τον Γκόμες η ΑΕΛ!

Όλα έδειχναν πως ούτε η ΑΕΛ, ούτε η Νέα Σαλαμίνα θα έβρισκαν στο μεταξύ τους ματς την αντίδραση που έψαχναν μετά τις βαριές ήττες που δέχθηκαν από ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ αντίστοιχα την προηγούμενη αγωνιστική, όμως ο Γκόμες «μίλησε» τελευταίος στο 90+6΄!

Ο Πορτογάλος αμυντικός σκόραρε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης στο «Alphamega» διαμορφώνοντας το 2-1 και χαρίζοντας στην ομάδα του τη δεύτερη της νίκη σε τρεις αγώνες, με τους ερυθρόλευκους να μένουν στον έναν βαθμό και χωρίς νίκη.

Το σκορ είχε ανοίξει ο Κονσεϊσάο με πέναλτι στο 43΄ ενώ για τη Νέα Σαλαμίνα, που έχασε πέναλτι με τον Γιούση στο 45+2΄, ισοφάρισε στο 53΄ ο Γκράντσιρ, ο οποίος σκόραρε σε τρίτο σερί παιχνίδι. Με δέκα ποδοσφαιριστές ολοκλήρωσαν το ματς οι φιλοξενούμενοι, λόγω αποβολής του Ανγκιέλσκι στις καθυστερήσεις με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο κυλούσε χωρίς φάσεις (με εξαίρεση δύο τελικές της ΑΕΛ που δεν ανησύχησαν τον Βάρο) όμως στο φινάλε του υπήρξε... δράση, με δύο πέναλτι εντός ολίγων λεπτών. Στο 41΄ και μετά από on-field review ο Φωτίου σφύριξε πέναλτι για τους γηπεδούχους για χέρι του Κονατέ, με τον Κονσεϊσάο να αναλαμβάνει την εκτέλεση για το 1-0 στο 43΄, ενώ στο επόμενο λεπτό πέναλτι κέρδισε και η Νέα Σαλαμίνα, με τον Γιούση, ο οποίος ανατράπηκε από τον Γκόμες, να αστοχεί στην εκτέλεση.

Οι ερυθρόλευκοι πλησίασαν στην ισοφάριση και στην έναρξη της επανάληψης, με τον Γκονζάλεθ να χάνει με κεφαλιά καλή ευκαιρία στο 49΄, ωστόσο στο 53΄ κατόρθωσαν να φτάσουν στο 1-1, όταν ο Γκράντσιρ νίκησε τον Καπίνο σε τετ-α-τετ. Μετά το γκολ της Νέας Σαλαμίνας ακολούθησε ένα «νεκρό» διάστημα χωρίς καμία εκ των δύο ομάδων να απειλήσει, ωστόσο στο τελευταίο δεκάλεπτο αμφότερες πλησίασαν στο γκολ. Η Νέα Σαλαμίνα απείλησε με δύο σουτ του Αλνταϊρ στο 81ο και το 86ο λεπτό, ενώ οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το τέρμα της νίκης στο 88΄ με τον Παρούτη που αστόχησε από καλή θέση κι είχαν άλλη μια φάση με τον Ουντέν στο 90+3΄. Η λύτρωση για την ΑΕΛ ήρθε στην τελευταία φάση του αγώνα, με τον Γκόμες να σκοράρει το 2-1 με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Γιόβετιτς στο δοκάρι.

Τo LIVE του αγώνα

90+6' ΓΚΟΛ, 2-1 η ΑΕΛ με τον Γκόμες στην τελευταία φάση! Με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Γιόβετιτς στο δοκάρι!

90+4΄ Αποβάλλεται ο Ανκγιέλσκι με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

90+3΄ Σουτ του Ουντέν, μαζεύει ο Βάρο.

-Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις.

88' Καραμανής αντί Μουγκέ.

88' Mεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ, ο Παρούτης από ευνοϊκή θέση μετά από γύρισμα του Κονσεϊσάο έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

86' Σουτ του Αλνταϊρ, πάνω από τα δοκάρια.

82' Παρούτης αντί Ζαϊρ Ταβάρες.

81' Καλή ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα με σουτ του Αλνταϊρ και απόκρουση του Καπίνο, το σουτ του Φιλιώτη στη συνέχεια ανακόπηκε από τον Γκόμες.

76' Παπαγεωργίου στη θέση του Νεοφύτου.

74' Πήγε να απειλήσει με Γιόβετιτς η ΑΕΛ, έκοψε ο Φιλιώτης.

73' Ηλία και Μπαλντέ αντί Χριστοδούλου και Γκράντσιρ.

69' Κίτρινη κάρτα στον Ανγκιέλσκι.

67' Kίτρινη κάρτα στον Χριστοδούλου.

58' Φιλιώτης στη θέση του Βίκτωρος.

55' Aγκιέλσκι και Κιντιγιά αντί Κονατέ και Λουκά.

53' Κίτρινες κάρτες σε Λουκά και Αντωνίου.

53' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η Νέα Σαλαμίνα με τον Γκράντσιρ. Νίκησε τον Καπίνο σε τετ-α-τετ.

52' Ανάποδο του Αντωνίου μετά από φάση διαρκείας, μαζεύει ο Βάρο.

50' Kίτρινη κάρτα στον Νεοφύτου.

49' Καλή ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα με κεφαλιά του Γκονζάλεθ μετά από εκτέλεση κόρνερ, έξω.

46' Ζντραφκόφσκι αντί Ζοάο Ταβάρες.

Δεύτερο ημίχρονο

45+3' Κίτρινη κάρτα στον Ουντέν.

45+2' Άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιούση.

44' Kίτρινη κάρτα στον Γκόμες.

44' Πέναλτι για τη Νέα Σαλαμίνα. Για ανατροπή του Γιούση από τον Γκόμες.

43' ΓΚΟΛ, 1-0 η ΑΕΛ με εκτέλεση πέναλτι του Κονσεϊσάο.

41' Πέναλτι για την ΑΕΛ, για χέρι του Κονατέ σε προσπάθεια του Ταβάρες.

41' Στο on-field review ο Φωτίου για να εξετάσει περίπτωση πέναλτι για την ΑΕΛ.

34' Κίτρινη κάρτα στον Ζοάο Ταβάρες.

29' Μακρινό σουτ του Ουντέν, έπεσε και μάζεψε ο Βάρο.

21' Κίτρινη κάρτα στον Κονατέ.

12΄ Πρώτη φάση στο ματς για την ΑΕΛ με τον Μουγκέ μετά από μακρινή μπαλιά να επιχειρεί τη λόμπα πάνω στον εξερχόμενο Λάρα, αλλά δεν βρήκε στόχο.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΕΛ: Καπίνο, Κονσεϊσάο, Γκόμες, Αντωνίου, Νεοφύτου (76΄ Παπαγεωργίου), Ουντέν, Ζοάο Ταβάρες (46΄ Ζντραφκόφσκι), Ζαϊρ Ταβάρες (82΄ Παρούτης), Μουγκέ (88΄ Καραμανής), Σινγκ, Γιόβετιτς.

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βάρο Λάρα, Βίκτωρος (58΄ Φιλιώτης), Αρτυματάς, Γκονζάλεθ, Ανέν, Χριστοδούλου (73΄ Ηλία), Κονατέ (55΄ Κιντιγιά), Αρτίλες, Γκράντσιρ (73΄ Μπαλντέ), Γιούσης, Λουκά (55΄ Ανγκιέλσκι).

ΣΚΟΡΕΡ: 43΄ πεν. Κονσεϊσάο, 90+6΄ Γκόμες / 53΄ Γκράντσιρ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 34΄ Ζοάο Ταβάρες, 44΄ Γκόμες, 45+3΄ Ουντέν, 50΄ Νεοφύτου, 53΄ Αντωνίου / 21΄ Κονατέ, 26΄ Λόπεθ (προπονητής), 53΄ Λουκά, 67΄ Χριστοδούλου, 69΄ Ανκγιέλσκι, 90+5΄ Αλνταΐρ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: - / 90+4΄ Ανγκιέλσκι (2η κίτρινη)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Ανδρέας Τσαμπαλάς

AVAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης