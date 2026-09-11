MVP της 1ης αγωνιστικής του Champions League ο Φεράν Τόρες - Ποιοι μπήκαν στην καλύτερη ενδεκάδα
ΓΗΠΕΔΟ
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H UEFΑ ανακοίνωσε την καλύτερη ενδεκάδα της 1ης αγωνιστικής στο Champions League, αλλά και τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή της πρώτης εβδομάδας της League Phase!
Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του φετινού Champions League ολοκληρώθηκε, με την UEFA να ανακοινώνει τον MVP και την καλύτερη ενδεκάδα της πρώτης εβδομάδας!
Πολυτιμότερος της αγωνιστικής ψηφίστηκε ο Φεράν Τόρες, ο οποίος έκανε χατ-τρικ στην επιβλητική νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν με 6-1 επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας, αφήνοντας πίσω του στην ψηφοφορία τους Ντεμίροβιτς, Ραφίνια και Μπάρτρα.
1st: Ferran Torres— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 11, 2026
2nd: Ermedin Demirović
3rd: Raphinha
4th: Marc Bartra
Ferran Torres takes Player of the Week! 🎩⚽@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/7lrRhbyGat
Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η καλύτερη ενδεκάδα της 1ης αγωνιστικής, χωρίς να υπάρχει σε αυτήν κάποιος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, μετά από την εντός έδρας νίκη της με 1-0 κόντρα στην ΛΑΣΚ.
Introducing the first Team of the Week of the season! 🌟@Hyundai_Global | #UCLTOTW pic.twitter.com/NTEGLA0Hyn— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 11, 2026
sport-fm.gr