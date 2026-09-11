MVP της 1ης αγωνιστικής του Champions League ο Φεράν Τόρες - Ποιοι μπήκαν στην καλύτερη ενδεκάδα

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του φετινού Champions League ολοκληρώθηκε, με την UEFA να ανακοινώνει τον MVP και την καλύτερη ενδεκάδα της πρώτης εβδομάδας!

Πολυτιμότερος της αγωνιστικής ψηφίστηκε ο Φεράν Τόρες, ο οποίος έκανε χατ-τρικ στην επιβλητική νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν με 6-1 επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας, αφήνοντας πίσω του στην ψηφοφορία τους Ντεμίροβιτς, Ραφίνια και Μπάρτρα.

1st: Ferran Torres

2nd: Ermedin Demirović

3rd: Raphinha

4th: Marc Bartra



Ferran Torres takes Player of the Week! 🎩⚽@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/7lrRhbyGat — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 11, 2026

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η καλύτερη ενδεκάδα της 1ης αγωνιστικής, χωρίς να υπάρχει σε αυτήν κάποιος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, μετά από την εντός έδρας νίκη της με 1-0 κόντρα στην ΛΑΣΚ.

Introducing the first Team of the Week of the season! 🌟@Hyundai_Global | #UCLTOTW pic.twitter.com/NTEGLA0Hyn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 11, 2026

sport-fm.gr