Δημιουργία και ουσία ζητά ο Ελ Μαέστρο

Το μοναδικό γκολ της Ανόρθωσης σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές ήρθε από το σημείο του πέναλτι. Ο Κίκο σκόραρε στο 3-1 με τον Απόλλωνα και, όπως γίνεται αντιληπτό, από τη στιγμή που απουσιάζει η ουσία, δεν θα έρθουν νικηφόρα αποτελέσματα.

Η «Κυρία» είναι στους μηδέν βαθμούς και απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, το προσεχές Σάββατο (12/09, 19:00), επιβάλλεται να γίνει δημιουργική και τις ευκαιρίες που θα βρει να τις κάνει γκολ.

Φέτος για να μην μπλεχτεί, όπως συνέβη κατά την περσινή περίοδο, πρέπει να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα. Ο κόσμος της έδειξε με το… καλημέρα πως είναι στο πλευρό αυτής της νέας προσπάθειας, της οποίας ηγείται ο Χρίστος Μαραγκός. Το γήπεδο θα είναι φουλαρισμένο και αποτελεί ένα έξτρα όπλο για το συγκρότημα του Νέστορ Ελ Μαέστρο.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, προέκυψε πρόβλημα με τον Μπέργκστρομ και δεν θα βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, ενώ παραμένει αμφίβολος ο Φουρτάδο.