Σε ομάδα-έκπληξη ο Μπρούνο Γκάμα

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Μπρούνο Γκάμα.

Ο 38χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε ως ελεύθερος από την Καλαμάτα, και αναζητούσε την επόμενη ομάδα του. Υπενθυμίζουμε πως είναι γνωστός στο κυπριακό κοινό από την παρουσία του στην ΑΕΚ!

Ο Γκάμα θα αγωνιστεί λοιπόν για τη νέα σεζόν με τη φανέλα του Σπάρτακου Κιτίου, ομάδα που αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας κατέγραψε 16 συμμετοχές με 2 ασίστ.