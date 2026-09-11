Χωρίς Καμαρά ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Asteras AKTOR

Ο Ετιέν Καμαρά συμπλήρωσε το όριο των κίτρινων καρτών και αναγκάζεται να μείνει εκτός για ένα παιχνίδι, το οποίο φυσικά είναι επιλογή του Παναθηναϊκού.

Όπως ενημέρωσε η Stoiximan Super League μέσω του ποινολογίου της, ο υψηλόσωμος χαφ των «πράσινων» δηλώθηκε να εκτίσει την τιμωρία της μιας αγωνιστικής για τρεις κίτρινες κάρτες στο ματς με τον Asteras AKTOR στην 7η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ (18/10, 19:00).

sport-fm.gr