Χωρίς Καμαρά ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Asteras AKTOR
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Ετιέν Καμαρά θ’ απουσιάσει από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Asteras AKTOR στην 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League λόγω καρτών.
Ο Ετιέν Καμαρά συμπλήρωσε το όριο των κίτρινων καρτών και αναγκάζεται να μείνει εκτός για ένα παιχνίδι, το οποίο φυσικά είναι επιλογή του Παναθηναϊκού.
Όπως ενημέρωσε η Stoiximan Super League μέσω του ποινολογίου της, ο υψηλόσωμος χαφ των «πράσινων» δηλώθηκε να εκτίσει την τιμωρία της μιας αγωνιστικής για τρεις κίτρινες κάρτες στο ματς με τον Asteras AKTOR στην 7η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ (18/10, 19:00).
sport-fm.gr