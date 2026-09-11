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Η μπάλα στη σέντρα με έντονο άρωμα… σαλονιών

ΓΗΠΕΔΟ

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Και το φετινό πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας εκτιμάται πως θα είναι συναρπαστικό, η αυλαία του οποίου ανοίγει απόψε (19:00) από το «Αμμόχωστος».

Ο Ερμής θα υποδεχθεί τον Ακρίτα Χλώρακας και σαφώς αμφότεροι θέλουν να μπουν με το δεξί. Η παρουσία παραδοσιακών ομάδων από τα… σαλόνια δίνει άλλη αίγλη. Σε αυτό το «κλαμπ» είναι η Ένωση, ο Εθνικός Άχνας, η ΠΑΕΕΚ και η Δόξα, ενώ μετέχουν και άλλες που στο παρελθόν έπαιξαν στην Α΄ Κατηγορία.

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί ξανά σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ολοκληρωθεί στις δεκαπέντε αγωνιστικές και ακολούθως οι οκτώ ομάδες του α΄ ομίλου θα παλέψουν για τις τρεις προνομιούχες θέσεις ανόδου. Οι άλλες οκτώ του β΄ ομίλου θα δώσουν τη μάχη για την αποφυγή των τριών θέσεων του υποβιβασμού.

Το Σάββατο (19:00) θα γίνουν οι άλλες εφτά αναμετρήσεις.

Αναλυτικά: ΜΕΑΠ-Διγενής Μόρφου, ΠΑΕΕΚ-Εθνικός Άχνας, Αναγέννηση Δερ.-Ένωση, Αγία Νάπα-ΑΣΙΛ, Χαλκάνορας-Ηρακλής, ΑΕΠ Πολ-Σπάρτακος και ΑΠΕΑ Ακρ.-Δόξα. Μετά τη 2η αγωνιστική (18-20 Σεπτεμβρίου), θα ακολουθήσει διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών μας ομάδων.

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