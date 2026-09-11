Πρεμιέρα στο payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης» με νίκη της Μακάμπι επί του αξιόμαχου Άρη

Ο Άρης μπορεί να ηττήθηκε με 92-87 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αλλά έδειξε ικανός να σταθεί επάξια απέναντι σε ομάδα επιπέδου EuroLeague, κάνοντας ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο κυρίως επιθετικά.

Καταστροφικό πρώτο μέρος για τους κίτρινους οι οποίοι δέχθηκαν πενήντα πόντους από τους Ισραηλινούς στο πρώτο ματς του τουρνουά “Νεόφυτος Χανδριώτης”. Ξεχώρισαν Ντιμιτρίεβιτς και Ρόμπινσον-Ερλ που έβαλαν από 15 πόντους. Κορυφαίος της Μακάμπι ο Κόλσον που είχε 23 πόντους, ενώ 19 πέτυχε ο Μπρίσετ.

Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο η Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκε με ένα γρήγορο 7-0, τον Άρη να απαντάει με δικό του 5-0, για το 7-5 στο πρώτο τρίλεπτο. Ο Κόλσον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ισραηλινών στο ξεκίνημα και με καλάθι και φάουλ έκανε το 5-15 στο πρώτο πεντάλεπτο.

Η Μακάμπι που είχε 4/7 τρίποντα, ξέφυγε με +12 και σκορ 9-21 στο 8’με τρίποντο του Μπρίσετ. Με δύο συνεχόμενα τρίποντα, ένα του Μποχωρίδη και ένα του Τολιόπουλου ο Άρης έκλεισε την πρώτη περίοδο στο -6 και σκορ 15-21.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Άρης προσπάθησε να σφίξει την άμυνά του και με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να μπαίνει στο παρκέ έβγαλε ενέργεια και μείωσε σε 21-27 στο 13′. Ωστόσο στη συνέχεια η Μακάμπι ανέβασε και πάλι στροφές στην επίθεσηκαι με τον Κόλσον να φτάνει τους 12 έκανε με τρίποντο το 27-38 στο 15′.

Ο Άρης σταμάτησε να έχει καλή εικόνα και στην επίθεσημε τη Μακάμπι να ξεφεύγει με +15 και σκορ 29-44 στο 18′. Ο Άρης έτρεξε ένα 5-0 και με τον Μόργκαν να σκοράρει στον αιφνιδιασμό, μέιωσε σε 34-44 στο 19′. Tο ημίχρονο τελείωσε με τρίποντο του Λούντμπεργκ και τη Μακάμπι μπροστά με +13 και σκορ 37-50, με τους Ισραηλινούς να έχουν 52% στο τρίποντο.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ο Άρης εμφανίστηκε πιο επιθετικός στην άμυνά του και μείωσε με τον Ντιμιτρίεβιτς να βάζει πέντε πόντους σερί, κανοντας το σκορ 44-54 στο 23′. Ο Άρης κατέβασε το διαφορά και κάτω από τους δέκα με τον Λίντελ να κάνει το 51-58 στο 25′.

Ο Ερλ έκανε το 58-62 και έφτασε τους 11 πόντους στο 27′. Οι κίτρινοι με τρίποντο του Τολιόπουλου στο 28′, πέρασαν μπροστά, με 26-12 επιμέρους στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Μακάμπιμε ένα 6-0, πέρασε και πάλι μπροστά με 63-68 στο 29′. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Άρη στο -3 και σκορ 65-68.

Ο Άρης συνέχισε να είναι καλός και μείωσε με τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου στους 2 κάνοντας το σκορ 71-73 στο 33′. Ο Έλληνας φόργουορντ σκόραρε και πάλι και έφερε το ματς στα ίσια κάνοντας το 74-74 στο 34′. Οι ομάδες απαντούσαν η μία στην άλλη, με τη Μακάμπι να περνάει μπροστά με τρίποντο του Μπρίσετ που έκανε το 77-79 στο 36′.

Ο Άρης με καλάθια του Μήτρου-Λονγκ και του Τολιόπουλου ισοφάρισε σε 82-82 στο 38′. Από εκείνο το σημείο και έπειτα η Μακάμπι έτρεξε ένα 6-0 και ξέφυγε με 82-88 στο 39′. Το ματς ολοκληρώθηκε με τη Μακάμπι να επικρατεί με 92-87,αλλά τον Άρη να έχει πολύ καλή εικόνα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-21, 37-50, 67-71, 87-92

ΑΡΗΣ (Σπανούλης): Ερλ 15 (5-8 δίποντα, 11 ριμπάουντ), Ντιμιτρίεβιτς 15 (2/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα,9 ασίστ), Μόργκαν 5 (2/3 δίποντα, 1/4 βολές), Χαραλαμπόπουλος 12 (4/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Μπιρτς 2 (2 ριμπάουντ), Μήτρου-Λονγκ 3, Τολιόπουλος 11 (1/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2 ασίστ), Μποχωρίδης 4, Λίντελ 10 (3/6 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 3, Θ. Αντετοκούνμπο 7(3/3 δίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ).

sport24.gr