Απάντηση Ερμή: «Ένα απλό τηλεφώνημα προς το Σωματείο θα ήταν αρκετό ώστε να ακουστεί και η δική μας πλευρά...»

Tις δικές του θέσεις παραθέτει ο Ερμής με ανακοίνωσή τους, στα όσα του καταλογίζονται από τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Μιχάλη Κούκου, ο οποίος μίλησε στον ΠΑ.Σ.Π. για τις συνθήκες υπό τις οποίες ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με το σωματείο.

Αναλυτικά: «Μετά λύπης μας έχουμε διαπιστώσει ότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο βίντεο, το οποίο αναδημοσιεύεται από διάφορες αθλητικές ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας μας προβαίνει σε σειρά ισχυρισμών και κατηγοριών σε βάρος του Σωματείου μας, με τη συμμετοχή στο εν λόγω βίντεο και του Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ).

Παρόλο που πάγια τακτική του Σωματείου μας είναι να μην απαντά σε κάθε ανυπόστατο ισχυρισμό που κατά καιρούς βλέπει το φως της δημοσιότητας, στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της φύσης και της έκτασης που έχουν λάβει οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, θεωρούμε αναγκαίο να τοποθετηθούμε δημόσια.

Το Σωματείο μας απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος του και δηλώνει ότι είναι σε θέση, όπου και εφόσον απαιτηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών, να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα προς απόδειξη των θέσεών του.

Παράλληλα, εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για τη στάση του Προέδρου του ΠΑΣΠ και τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο βίντεο. Από έναν θεσμικό εκπρόσωπο των ποδοσφαιριστών θα αναμέναμε, προτού συμμετάσχει στη δημόσια προβολή ισχυρισμών ή προβεί σε τοποθετήσεις που δύνανται να πλήξουν τη φήμη και την υπόληψη ενός ιστορικού Σωματείου, να έχει προηγουμένως διερευνήσει επαρκώς τα όσα του αναφέρθηκαν και, τουλάχιστον, να έχει ζητήσει να ακούσει και τη θέση του Σωματείου μας.

Το Σωματείο μας ουδέποτε κλήθηκε, πριν από τη δημοσιοποίηση του εν λόγω βίντεο, να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή ή να απαντήσει στους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Ένα απλό τηλεφώνημα προς το Σωματείο θα ήταν αρκετό ώστε να ακουστεί και η δική μας πλευρά και να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των πραγματικών περιστατικών.

Υπό το φως των πιο πάνω, καλούμε δημόσια τον ΠΑΣΠ και τον Πρόεδρό του να ανακαλέσουν τις δηλώσεις και τους ισχυρισμούς που αφορούν το Σωματείο μας και οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται, κατά τη θέση μας, στα πραγματικά γεγονότα, καθώς και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η πραγματική εικόνα και να μην συνεχιστεί η πρόκληση ζημιάς στη φήμη και την υπόληψη του Σωματείου μας.

Περαιτέρω, καλούμε τον ΠΑΣΠ όπως στο μέλλον, πριν από οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση ή συμμετοχή στη δημοσιοποίηση παρόμοιων καταγγελιών, προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους προς εξακρίβωση των όσων καταγγέλλονται και παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τοποθετηθούν.

Το Σωματείο μας παραμένει στη διάθεση κάθε αρμόδιου φορέα ή αρχής για οποιονδήποτε νόμιμο έλεγχο και είναι έτοιμο να προσκομίσει κάθε αναγκαίο στοιχείο και έγγραφο προς υποστήριξη των θέσεών του.

Τέλος, το Σωματείο μας επιφυλάσσεται ρητά παντός νομίμου δικαιώματός του και δηλώνει ότι θα προβεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία της φήμης, της υπόληψης και των εν γένει συμφερόντων του».