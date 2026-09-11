Με Ακιντόλα η αποστολή της Ομόνοιας για Απόλλωνα!

Την προετοιμασία της για το αυριανό (12/9, 20:00) ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος ολοκλήρωσε η Ομόνοια, η οποία ανακοίνωσε την αποστολή που επέλεξε ο Χένινγκ Μπεργκ.

Σε αυτήν συμπεριλήφθηκε και το τελευταίο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα, με τον Νταβίντ Ακιντόλα να τίθεται στη διάθεση του Νορβηγού κόουτς.

Η αποστολή της Ομόνοιας: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Μοντνόρ, Ακιντόλα, Κακουλλής, Εβάντρο, Μάριτς, Τανάσε, Μπρούερς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Ανδρέου, Νεγκό, Χρίστου, Κωνσταντινίδης, Ντουβέρν, Ντιόνι.