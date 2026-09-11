Νέο συμβόλαιο με την Τσέλσι για τον Πέδρο Νέτο

Ο Τσάμπι Αλόνσο τον υπολογίζει, έχει εκτιμήσει τις δυνατότητές του, έχει δει σ' εκείνον τις επιθετικές του αρετές, τη δυνατότητα ν' αμυνθεί στην πρώτη γραμμή, αλλά και τον... εγωισμό που βγάζει ο Πορτογάλος στο χορτάρι και τον ήθελε στο μακρόπνοο πρότζεκτ του.

Ο Πέδρο Νέτο και πριν την έλευση του Ισπανού προπονητή στους «μπλε» είχε αποδείξει πόσο σημαντική μονάδα είναι για το ρόστερ και από το μεσημέρι της Παρασκευής δεσμεύεται πλέον με νέο συμβόλαιο, μέχρι το 2032.

Μάλιστα, υπάρχει οψιόν για επέκταση γι' ακόμα ένα έτος, για να φτάσει συνολικά στα 6+1 χρόνια η σύμβαση που δεσμεύει τον Νέτο και τους Λονδρέζους.

sport-fm.gr