Ανακοίνωσε Τελάντερ η ΕΝΠ!

Η ανακοίνωση:

Η ΕΝΠ ανακοινώνει τη σημαντική ενίσχυση του ρόστερ της και την έναρξη της συνεργασίας της με τον πολύπειρο Δανό κεντρικό αμυντικό, Rasmus Thelander.

Ο Rasmus διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Παναθηναϊκό, Vitesse, Ferencváros και FC Zürich. Παράλληλα, γνωρίζει καλά το κυπριακό ποδόσφαιρο από την παρουσία του στην Ομόνοια Αραδίππου.

Έρχεται στην ομάδα μας για να προσθέσει ποιότητα και εμπειρία, ενισχύοντας τη φετινή μας προσπάθεια για επιστροφή στα σαλόνια της Α’ Κατηγορίας.

Καλωσορίζουμε τον Rasmus στη μεγάλη οικογένεια της ΕΝΠ και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με τη βυσσινί φανέλα!Velkommen, Rasmus!