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Φινάλε στο ημίχρονο με δύο πέναλτι, ένα μέσα ένα έξω

ΓΗΠΕΔΟ

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Από ένα πέναλτι για κάθε ομάδα

Σχεδόν ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο στο ματς ΑΕΛ-Νέα Σαλαμίνα κύλησε χωρίς οτιδήποτε το αξιοσημείωτο όμως το φινάλε του ήταν... γεμάτο.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους οι δύο ομάδες κέρδισαν από ένα πέναλτι, με πρώτη την ΑΕΛ, καθώς στο 41' μετά από χέρι του Κονατέ ο ρεφ Φωτίου κλήθηκε στο on-field review και σφύριξε πέναλτι για τους γαλαζοκίτρινους, με τον Κονσεϊσάο να ευστοχεί στο 43' για το 1-0.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (44') ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι για τη Νέα Σαλαμίνα για ανατροπή του Γιούση από τον Γκόμες. Ο παθών ανέλαβε την εκτέλεση, όμως αστόχησε, με την ΑΕΛ να πηγαίνει έτσι στην ανάπαυλα με το προβάδισμα.

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