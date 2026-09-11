Κάρικ για Ράσφορντ: «Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με τις εμφανίσεις του»

Μετά από 1,5 χρόνο μακριά από το Μάντσεστερ, με δανεισμούς στην Άστον Βίλα και την Μπαρτσελόνα, ο Μάρκους Ράσφορντ επέστρεψε… σπίτι του και φοράει ξανά τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πλέον ως μόνιμο προπονητή τον Μίκαελ Κάρικ, ο οποίος ρωτήθηκε για την εικόνα του Ράσφορντ, με τον προπονητή του να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τις εμφανίσεις και τη νοοτροπία του. Παράλληλα, στάθηκε στη σημαντική βελτίωσή του και στην άμεση προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Μίκαελ Κάρικ:

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον Μάρκους Ράσφορντ με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο μέσα από τις εμφανίσεις του. Το ίδιο συνέβη και την Κυριακή, που ήταν εξαιρετικά απειλητικός. Κάνει πολλά πράγματα πολύ καλά και έχει προσαρμοστεί πολύ γρήγορα».

sport-fm.gr