Σωματείο Βετεράνων ΑΠΟΕΛ για Σχίζα: «Προσωπικότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Θρύλο»

Aνακοίνωση με την οποία εκφράζει τις ευχές και τη στήριξή του στον νέο πρόεδρο του σωματείου ΑΠΟΕΛ Κώστα Σχίζα εξέδωσε το Σωματείο Βετεράνων ποδοσφαιριστών των γαλαζοκιτρίνων.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν...

Η προσωπικότητα του Κώστα Σχίζα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Θρύλο. Για τον αγαπημένο μας φίλο και Γιατρό, η φράση **«ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΠΟΕΛ»** δεν αποτελεί απλώς ένα σύνθημα· είναι τρόπος ζωής, διαδρομή και βαθιά προσωπική σχέση με τον ΑΠΟΕΛ.

Του ευχόμαστε από καρδιάς **καλή δύναμη και κάθε επιτυχία** στη νέα του ευθύνη. Να συνεχίσει την ένδοξη ιστορία του Σωματείου, συμβάλλοντας στην κατάκτηση νέων τίτλων και διακρίσεων, αλλά και να αναδείξει ακόμη περισσότερο την πολυσχιδή αθλητική δράση του ΑΠΟΕΛ, σε όλα τα αθλήματα και σε κάθε επίπεδο.

Ο ΑΠΟΕΛ έχει μπροστά του μια νέα μεγάλη σελίδα στην ιστορία του. Είμαστε βέβαιοι ότι ο Κώστας Σχίζας, με την αγάπη, την αφοσίωση και τη γνώση που τον χαρακτηρίζουν, θα δώσει τον δικό του ξεχωριστό αγώνα για έναν ακόμη πιο δυνατό και πρωταγωνιστή ΑΠΟΕΛ.

Καλή δύναμη, Γιατρέ μας, και αναρίθμητες επιτυχίες!

ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ 💛💙

ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΠΟΕΛ 💛💙