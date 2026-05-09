Στη β΄ φάση το πρωτάθλημα Ένταξης με διπλούς αγώνες - Το πρόγραμμα

Στη β΄ φάση μπαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο (09-10/05) το Πρωτάθλημα Ένταξης ΣΤΟΚ, με τους αγώνες να είναι διπλοί και μέσα από τη διαδικασία αυτή θα βγει το επόμενο Σαββατοκυριάκο η οκτάδα που θα συνεχίσει στη διοργάνωση.

Στην Επίλεκτη Κατηγορία θα ανεβούν τέσσερις ομάδες και όλες οι αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 16:00.

Κοινοτικό Στάδιο Περβολιών: Δυναμό Περβολιών - ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς

Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Τύχωνα: ΑΕΜ Μουτταγιάκας - Ελπίδα Αφάνειας

Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς: ΑΤΕ ΠΕΚ Παρεκκλησιάς - ΑΣ Δίας Στροβόλου

Στάδιο Δόξα Παλαιομετόχου: Ομόνοια Παλαιομετόχου - ΘΟΪ Πύργου

Στάδιο Ροτσίδη Μάμμαρι: Ροτσίδης Μάμμαρι - ΑΠΕΠ Πελενδρίου

Στάδιο Άδωνις Ιδαλίου: ΠΟ Άδωνις - Π&Σ Ζακακίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/05

Στάδιο ΑΤΕ ΠΕΚ Εργατών: ΑΤΕ ΠΕΚ Εργατών - Ελπίδα Λιοπετρίου

Δημοτικό Στάδιο Λευκωσίας: Πρόοδος Καϊμακλίου - Απόλλων Γερίου

Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 16:00.