Στη β΄ φάση το πρωτάθλημα Ένταξης με διπλούς αγώνες - Το πρόγραμμα
Δεκαέξι ομάδες θα παλέψουν για μία από τις τέσσερις θέσεις στην Επίλεκτη Κατηγορία.
Στη β΄ φάση μπαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο (09-10/05) το Πρωτάθλημα Ένταξης ΣΤΟΚ, με τους αγώνες να είναι διπλοί και μέσα από τη διαδικασία αυτή θα βγει το επόμενο Σαββατοκυριάκο η οκτάδα που θα συνεχίσει στη διοργάνωση.
Στην Επίλεκτη Κατηγορία θα ανεβούν τέσσερις ομάδες και όλες οι αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 16:00.
Κοινοτικό Στάδιο Περβολιών: Δυναμό Περβολιών - ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς
Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Τύχωνα: ΑΕΜ Μουτταγιάκας - Ελπίδα Αφάνειας
Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς: ΑΤΕ ΠΕΚ Παρεκκλησιάς - ΑΣ Δίας Στροβόλου
Στάδιο Δόξα Παλαιομετόχου: Ομόνοια Παλαιομετόχου - ΘΟΪ Πύργου
Στάδιο Ροτσίδη Μάμμαρι: Ροτσίδης Μάμμαρι - ΑΠΕΠ Πελενδρίου
Στάδιο Άδωνις Ιδαλίου: ΠΟ Άδωνις - Π&Σ Ζακακίου
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/05
Στάδιο ΑΤΕ ΠΕΚ Εργατών: ΑΤΕ ΠΕΚ Εργατών - Ελπίδα Λιοπετρίου
Δημοτικό Στάδιο Λευκωσίας: Πρόοδος Καϊμακλίου - Απόλλων Γερίου
Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 16:00.