Η FIFA το… παρακάνει: Ξεφεύγει σε διάρκεια το half-time show για τον τελικό του Μουντιάλ!

Μεγαλύτερο σε διάρκεια και από το show που εμφανίστηκε στην ανάπαυλα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ενδέχεται να είναι εκείνο που θα παρακολουθήσει ο κόσμος στο ημίχρονο του παιχνιδιού που θα κρίνει φέτος τον κάτοχο του Μουντιάλ.

Όπως αναφέρει το Athletic, οι σκέψεις και τα σχέδια της FIFA για το show που θέλει να διεξαχθεί στο MetLife Stadium, δημιουργούν μια διαδικασία που μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 30 λεπτά. Και μάλιστα, με χρήση μεγάλου κομματιού του αγωνιστικού χώρου!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι διεθνείς των δυο εθνικών ομάδων που θα διεκδικούν το τρόπαιο της κορυφής του κόσμου θα βγουν τελείως εκτός ρυθμού!

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το περασμένο καλοκαίρι, πάντως, το half-time show διήρκησε περί τα 24 λεπτά και περιελάμβανε την τοποθέτηση ειδικού stage στο χορτάρι…

sport-fm.gr