ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η FIFA το… παρακάνει: Ξεφεύγει σε διάρκεια το half-time show για τον τελικό του Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η FIFA το… παρακάνει: Ξεφεύγει σε διάρκεια το half-time show για τον τελικό του Μουντιάλ!

Μέχρι και τα 30 λεπτά μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει το σόου στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού του φετινού Μουντιάλ βάσει των όσων φέρεται να σχεδιάζει η FIFA!

Μεγαλύτερο σε διάρκεια και από το show που εμφανίστηκε στην ανάπαυλα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ενδέχεται να είναι εκείνο που θα παρακολουθήσει ο κόσμος στο ημίχρονο του παιχνιδιού που θα κρίνει φέτος τον κάτοχο του Μουντιάλ.

Όπως αναφέρει το Athletic, οι σκέψεις και τα σχέδια της FIFA για το show που θέλει να διεξαχθεί στο MetLife Stadium, δημιουργούν μια διαδικασία που μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 30 λεπτά. Και μάλιστα, με χρήση μεγάλου κομματιού του αγωνιστικού χώρου!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι διεθνείς των δυο εθνικών ομάδων που θα διεκδικούν το τρόπαιο της κορυφής του κόσμου θα βγουν τελείως εκτός ρυθμού!

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το περασμένο καλοκαίρι, πάντως, το half-time show διήρκησε περί τα 24 λεπτά και περιελάμβανε την τοποθέτηση ειδικού stage στο χορτάρι…

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αγγλία: Σενάριο με 9 ομάδες της Premier League στην Ευρώπη και έξι στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελικός Φούτσαλ: «Καμπάνα» τριών αγώνων κεκλεισμένων σε ΑΕΛ, πρωταθλητής επίσημα ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή (13/05)

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η λίστα των αμφίβολων και το ερωτηματικό που «καίει»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Άστραψε και βρόντηξε ο Ολυμπιακός με σούπερ Μιλουτίνοφ και Λαρεντζάκη!

EUROLEAGUE

|

Category image

Μυθική ανατροπή του Λεβαδειακού με τρία γκολ κόντρα στον ΟΦΗ μετά το 90'!

Ελλάδα

|

Category image

Κόμο: Θέλει παίκτη της Γιουβέντους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα παιχθούν πολλά επεισόδια

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η FIFA το… παρακάνει: Ξεφεύγει σε διάρκεια το half-time show για τον τελικό του Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Η άφιξη στην Τούμπα και το καθιερωμένο τελετουργικό του Νίκολιτς

Ελλάδα

|

Category image

Η Νέα Σαλαμίνα χτίζει για την επιστροφή της στην Α’ Κατηγορία

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Το πρώτο κομμάτι και οι αποχωρήσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Μύθου: «Στις δύσκολες στιγμές πρέπει να σηκώνεις κεφάλι και να βάζεις ξανά τα δυνατά σου»

Ελλάδα

|

Category image

Τι ισχύει με την κατάσταση του Βεζένκοφ

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος εποχής: Προς αποχώρηση από την Μπαρτσελόνα ο Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη