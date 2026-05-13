Νεότερα με τον τραυματισμό του Καρέτσα

Ο τραυματισμός που υπέστη πριν από μερικές μέρες ο Καρέτσας δεν είναι σοβαρός, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσής της η Γκενκ!

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε αποχωρήσει αναγκαστικά από την πρόσφατη αναμέτρηση της ομάδας του με τη Βέστερλο για το πρωτάθλημα του Βελγίου, ενώ υπήρχαν φόβοι για σοβαρή ζημιά, ενώ και ο ίδιος ο 18χρονος έδειχνε εμφανώς απογοητευμένος ενώ αποχωρούσε κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο.Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε η Γκενκ, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός, ενώ πιθανότατα θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά πριν από το τέλος της σεζόν.

