Τελικός Φούτσαλ: «Καμπάνα» τριών αγώνων κεκλεισμένων σε ΑΕΛ, πρωταθλητής επίσημα ο ΑΠΟΕΛ

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για καθυστέρηση έναρξης του αγώνα που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας με ενέργειες τους, κατά 10 λεπτά (πριν την έναρξη του αγώνα έριξαν στον αγωνιστικό χώρο χαρτιά και νερά) κατά παράβαση των άρθρων 10.2(β) και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

(β) για προσωρινή διακοπή του αγώνα την οποία προκάλεσαν με ενέργειες τους οι οπαδοί της ομάδας κατά την διάρκεια του 1ου ημιχρόνου στο 6ο και 19ο λεπτό του αγώνα για 2 λεπτά αντίστοιχα (έριχναν νερά στον αγωνιστικό χώρο) κατά παράβαση των άρθρων 10.2(β) και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

(γ) για κατανάλωση από οπαδούς της ομάδας οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VIIΙ της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων FUTSAL περιόδου 2025-2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

(δ) για σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα τα οποία προκάλεσαν αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο (πριν την λήξη του αγώνα οπαδοί της ομάδας έριχναν σε όλο τον αγωνιστικό χώρο αντικείμενα (πλαστικά μπουκάλια νερού, τενεκεδάκια με μπύρα, αναπτήρες και γυάλινες μπουκάλες). Οι διαιτητές του αγώνα διέκοψαν τον αγώνα και αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο μαζί με την φιλοξενούμενη ομάδα για προστασία τους. Όλα τα πιο πάνω γεγονότα ανάγκασαν τους διαιτητές να μην συνεχίσουν τον αγώνα και προχώρησαν στην οριστική διακοπή του καθ’ ότι στον αγωνιστικό χώρο εισήλθαν οπαδοί της ομάδας και δημιουργήθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών της ομάδας και της αστυνομίας που επέμβει για την άμεση αποκατάσταση της τάξης στον αγωνιστικό χώρο κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5, 10.2(α), 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής τριών αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο.

στον διακοπέντα αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Τελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/07.05.2026.

*Ο διακοπέντας αγώνας Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Τελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/07.05.2026 για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 4-0 υπέρ του ΑΠΟΕΛ.