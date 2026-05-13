ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θα παιχθούν πολλά επεισόδια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θα παιχθούν πολλά επεισόδια

Η φημολογία και τα υπόλοιπα που χρειάζονται εξήγηση στον ΑΠΟΕΛ ενόψει της νέας χρονιάς

Πολλά είναι τα πράγματα που θα απασχολήσουν στον ΑΠΟΕΛ ενόψει της νέας χρονιάς, η οποία προμηνύεται -όπως και φέτος- αρκετά δύσκολη, λόγω της οικονομικής κατάστασης της ομάδας, όμως υπάρχει ανάγκη να μην μείνουν οι γαλαζοκίτρινοι και πάλι με άδεια χέρια, είτε όσον αφορά κατάκτηση κάποιου εγχώριου τίτλου, είτε για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτήριου. Στην ομάδα της Λευκωσίας καίνε πολλά πράγματα και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας είναι το οικονομικό. Τα τελευταία 24ώρα ακούγεται έντονα, ως θέμα συζήτησης, φημολογούμενο ενδιαφέρον από Κύπριο επιχειρηματία, αλλά και το ενδεχόμενο για καταστατική αλλαγή ώστε να δίνεται το δικαίωμα σε οποιοδήποτε το θελήσει να αποκτήσει πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι χειροπιαστό και είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα.

Οι εξελίξεις σε αυτό τον τομέα ασφαλώς επηρεάζουν και τις όποιες σκέψεις για στελέχωση του ρόστερ της επόμενης περιόδου. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι εάν θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας ο Πάμπλο Γκαρσία. Ο Ουρουγουανός θα ολοκληρώσει την τρέχουσα χρονιά με τους γαλαζοκιτρίνους, χωρίς να έχει την καθολική αποδοχή ότι μπορεί να συνεχίσει το έργο του. Υπάρχει όμως και η αντίθετη πλευρά. Από εκεί και πέρα, αναμένονται τεράστιες αλλαγές, γι' άλλη μία φορά, και στον σχηματισμό του ρόστερ.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, με δεδομένες και τις πολλές απουσίες, θεωρείται βέβαιο ότι ο Πάμπλο Γκαρσία, στο ερχόμενο ντέρμπι με την πρωταθλήτρια Ομόνοια (16/05, 18:00), θα έχει μαζί του στην αποστολή και νεαρούς παίκτες, τουλάχιστον ως επιλογή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αγγλία: Σενάριο με 9 ομάδες της Premier League στην Ευρώπη και έξι στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τελικός Φούτσαλ: «Καμπάνα» τριών αγώνων κεκλεισμένων σε ΑΕΛ, πρωταθλητής επίσημα ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή (13/05)

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η λίστα των αμφίβολων και το ερωτηματικό που «καίει»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Άστραψε και βρόντηξε ο Ολυμπιακός με σούπερ Μιλουτίνοφ και Λαρεντζάκη!

EUROLEAGUE

|

Category image

Μυθική ανατροπή του Λεβαδειακού με τρία γκολ κόντρα στον ΟΦΗ μετά το 90'!

Ελλάδα

|

Category image

Κόμο: Θέλει παίκτη της Γιουβέντους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα παιχθούν πολλά επεισόδια

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η FIFA το… παρακάνει: Ξεφεύγει σε διάρκεια το half-time show για τον τελικό του Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Η άφιξη στην Τούμπα και το καθιερωμένο τελετουργικό του Νίκολιτς

Ελλάδα

|

Category image

Η Νέα Σαλαμίνα χτίζει για την επιστροφή της στην Α’ Κατηγορία

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Το πρώτο κομμάτι και οι αποχωρήσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Μύθου: «Στις δύσκολες στιγμές πρέπει να σηκώνεις κεφάλι και να βάζεις ξανά τα δυνατά σου»

Ελλάδα

|

Category image

Τι ισχύει με την κατάσταση του Βεζένκοφ

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος εποχής: Προς αποχώρηση από την Μπαρτσελόνα ο Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη