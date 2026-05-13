Θα παιχθούν πολλά επεισόδια

Πολλά είναι τα πράγματα που θα απασχολήσουν στον ΑΠΟΕΛ ενόψει της νέας χρονιάς, η οποία προμηνύεται -όπως και φέτος- αρκετά δύσκολη, λόγω της οικονομικής κατάστασης της ομάδας, όμως υπάρχει ανάγκη να μην μείνουν οι γαλαζοκίτρινοι και πάλι με άδεια χέρια, είτε όσον αφορά κατάκτηση κάποιου εγχώριου τίτλου, είτε για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτήριου. Στην ομάδα της Λευκωσίας καίνε πολλά πράγματα και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας είναι το οικονομικό. Τα τελευταία 24ώρα ακούγεται έντονα, ως θέμα συζήτησης, φημολογούμενο ενδιαφέρον από Κύπριο επιχειρηματία, αλλά και το ενδεχόμενο για καταστατική αλλαγή ώστε να δίνεται το δικαίωμα σε οποιοδήποτε το θελήσει να αποκτήσει πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι χειροπιαστό και είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα.

Οι εξελίξεις σε αυτό τον τομέα ασφαλώς επηρεάζουν και τις όποιες σκέψεις για στελέχωση του ρόστερ της επόμενης περιόδου. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι εάν θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας ο Πάμπλο Γκαρσία. Ο Ουρουγουανός θα ολοκληρώσει την τρέχουσα χρονιά με τους γαλαζοκιτρίνους, χωρίς να έχει την καθολική αποδοχή ότι μπορεί να συνεχίσει το έργο του. Υπάρχει όμως και η αντίθετη πλευρά. Από εκεί και πέρα, αναμένονται τεράστιες αλλαγές, γι' άλλη μία φορά, και στον σχηματισμό του ρόστερ.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, με δεδομένες και τις πολλές απουσίες, θεωρείται βέβαιο ότι ο Πάμπλο Γκαρσία, στο ερχόμενο ντέρμπι με την πρωταθλήτρια Ομόνοια (16/05, 18:00), θα έχει μαζί του στην αποστολή και νεαρούς παίκτες, τουλάχιστον ως επιλογή κατά τη διάρκεια του αγώνα.