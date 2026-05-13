Άστραψε και βρόντηξε ο Ολυμπιακός με σούπερ Μιλουτίνοφ και Λαρεντζάκη!

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε την εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Κολοσσό ο Ολυμπιακός!

Το απόγευμα της Τετάρτης (13/05) η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας συντρίβοντας με το εκκωφαντικό 117-76 τους Ροδίτες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs της Stoiximan GBL.

Λίγες ημέρες πριν τη συμμετοχή τους στο Final Four της Ευρωλίγκας στο Telekom Center Athens και παρά την τεράστια διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι και «διψασμένοι» να παίξουν το παιχνίδι τους, ξεδιπλώνοντας στο παρκέ πολλές από τις αρετές τους.

Κορυφαίος των νικητών που είχαν συνολικά οκτώ παίκτες με τουλάχιστον 8 πόντους (!) ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 20 πόντους (8/8δ.), 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τους Λαρεντζάκη (17π., 5ρ., 3κλ., 2ασ.), Ντόρσεϊ (16π.) και Τζόουνς (9π., 9ρ.) να ακολουθούν σε απόδοση, ενώ, για τον Κολοσσό διασώθηκε μονάχα ο Κένεντι με 24 πόντους, 3 ασίστ, ισάριθμα ριμπάουντ και 5 κλεψίματα.

Το Game 2 είναι προγραμματισμένο για το ερχόμενο Σάββατο (16/05) στις 16:15 στο Κλειστό της Ρόδου.

Το ματς:

Αρκετά καλός και γρήγορος ήταν ο ρυθμός του αγώνα στο ξεκίνημα του ματς, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν μαζεμένα τρίποντα από τους Ραντλ, Γουόκαπ και Πίτερς για το 8-6 στο πρώτο τρίλεπτο. Κάπου εκεί, ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του σε άμυνα και επίθεση, βρίσκοντας εύκολους πόντους στο τρανζίσιον από τα πολλά του κλεψίματα, αλλά και μερικά εντυπωσιακά καλάθια μετά από γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας.

Με την τριάδα των Γουόκαπ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ να κυριαρχούν στην επίθεση πετυχαίνοντας διαδοχικούς πόντους, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 22-8 στο 5λεπτο, για να ακολουθήσει ένα τρομερό επιθετικό κρεσέντο του Σέρβου σέντερ, ο οποίος φτάνοντας τους 11 πόντους στην περίοδο, έστειλε τη διαφορά στο +16 και το 28-12 δύο λεπτά μετά. Παρά τις ενέργειες του δραστήριου Κένεντι για τον Κολοσσό, οι γηπεδούχοι με ένα σερί 7-0 στο τελευταίο λεπτό, έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +20 και το 35-15!

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό στη δεύτερη περίοδο, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να συνεχίζει να «βομβαρδίζει» το αντίπαλο καλάθι και με τη second unit, την ώρα πάντως που οι Ροδίτες μπόρεσαν και εκείνοι με τη σειρά τους να ανεβάσουν κάπως στροφές στο επιθετικό τους παιχνίδι. Με πολυφωνία στην επίθεση και το δίδυμο των Τζόουνς και Λαρεντζάκη να ξεχωρίζουν στο σκοράρισμα, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 50-25 στο 14ο λεπτό, ενώ, τρία λεπτά αργότερα έστειλε τη διαφορά στο +30 και το 59-29!

Ο καταιγισμός των Πειραιωτών συνεχίστηκε και στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου, με τους Παπανικολάου και Λαρεντζάκη να ηγούνται στο σκοράρισμα και να στέλνουν τον Ολυμπιακό στα αποδυτήρια με το απίθανο double-score για το 70-35! Μάλιστα, με την επιθετική συγκομιδή αυτή ισοφάρισε την κορυφαία του επίδοση σε ένα ημίχρονο!

Αρκετά διαφορετική ήταν η εικόνα της αναμέτρησης στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να ρίχνει «στροφές» στην απόδοσή του, κάτι λογικό, με βάση το καταιγιστικό πρώτο ημίχρονο και τη μεγάλη διαφορά στο σκορ. Μια συνθήκη που εκμεταλλεύτηκε ως έναν βαθμό ο Κολοσσός, καταφέρνοντας να μετατρέψει το -38 στο -31 για το 75-44 στο 24ο λεπτό, χάρη στις όμορφες ενέργειες των Κένεντι και Γκούντγουιν.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρήκε το... χέρι του και ηγήθηκε της «ερυθρόλευκης» επίθεσης με εννέα πόντους σε διάστημα τεσσάρων λεπτών για το +40 και το 91-51, με τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ να απαντά στα καλάθια των Νίκολς και Κένεντι και να πετυχαίνει ένα δύσκολο buzzer beater δίποντο στο φινάλε για το 93-55 της περιόδου!

Παρά το γεγονός πως τα πάντα είχαν κριθεί από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός δεν άφησε ποτέ το πόδι από το... γκάζι και συνέχισε να διευρύνει τη διαφορά στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Με τον Μιλουτίνοφ να κάνει θραύση και στις δύο πλευρές του παρκέ και τους Πειραιώτες να εκτελούν σταθερά καλά πίσω από τα 6,75μ., οι γηπεδούχοι έφτασαν ακόμη και στο +44, πανηγυρίζοντας τη νίκη με το εκκωφαντικό 117-76!

Τα δεκάλεπτα: 35-15, 70-35, 93-55, 117-76.

