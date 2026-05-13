Το πρώτο κομμάτι και οι αποχωρήσεις

Ξεκίνησε ο... εμβολιασμός στην ΑΕΛ

Πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί η τρέχουσα σεζόν, στην ΑΕΛ άνοιξε το κεφάλαιο για τη… νέα! Ο προγραμματισμός βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για να οριστικοποιηθούν οι προσθαφαιρέσεις όσο το δυνατό πιο σύντομα. Υπάρχει μπόλικος χρόνος ώστε να κλειδώσει το μεταγραφικό πλάνο όπως και αυτό της προετοιμασίας. Ο Ούγκο Μαρτίνς είναι σε συνεχείς επαφές με τον Ζοέλ Νταμάχου για να καταρτιστεί η επόμενη μέρα.

Και σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται το όνομα του Ζαΐρ Ταβάρες. Πρόκειται για την πρώτη προσθήκη του καλοκαιριού (εκκρεμεί μόνο η ανακοίνωση). Ο 25χρονος αγωνίζεται και στα δύο επιθετικά άκρα, έμεινε ελεύθερος από τη Ζαλγκίρις τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ έπαιξε στις μικρές Εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας. Ο Ταβάρες άρχισε την καριέρα του από την Μπενφίκα Β, στη συνέχεια είχε σημαντικό πέρασμα από τη Χιμπέρνιαν (2022-25), ενώ πριν μετακομίσει στη Λιθουανία, αγωνίστηκε στη Μάδεργουελ. Σε 139 συμμετοχές στην καριέρα του, σημείωσε 14 γκολ και έδωσε πέντε ασίστ.

Ο 25χρονος λοιπόν άνοιξε τον χορό των προσθαφαιρέσεων στην ΑΕΛ! Το ρόστερ θα τύχει σημαντικής… αναδόμησης αφού υπάρχουν μπόλικα συμβόλαια που ολοκληρώνονται. Πρόκειται για τους: Οτσόα, Στεφάνοβιτς, Μπογκντάν, Ιμανισίμουε, Κονσεϊσάο, Φραντζής, Φιλιώτης, Ζντραβκόφσκι, Γκλάβσιτς, Παπαφώτης, Ζντράντι και Φορεστιέρι. Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο δανεισμός των Μασέκο και Σαβό.

Ο Μεξικανός κίπερ δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΛ, όμως κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται στη λίστα για ανανέωση, καθώς έδειξαν ποιοτικά στοιχεία. Ο λόγος για τους Κονσεϊσάο και Ζντρασκόφσκι. Η δημιουργία ενός νέου κορμού ελλοχεύει σημαντικούς κινδύνους για τις εκάστοτε ομάδες, καθώς η ομοιογένεια και η χημεία παίζουν τον δικό τους ρόλο. Οι επιλογές λοιπόν θα πρέπει να είναι τέτοιες που αφενός θα κουμπώνουν στο πλάνο του Μαρτίνς και αφετέρου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στη νέα περίοδο.

Πάει για θετικό φινάλε

Οι γαλαζοκίτρινοι ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους την ερχόμενη Παρασκευή (15/05), στο παιχνίδι με τον Ακρίτα. Ο Πορτογάλος κόουτς θα δώσει εκ νέου χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς, όμως ο στόχος για το τρίποντο δεν αλλάζει. Η ΑΕΛ θέλει να αφήσει πίσω της την κακή σεζόν που ολοκληρώνεται και να μάθει από τα λάθη της. Ο κόσμος έστειλε ήδη... μήνυμα πως η αποτυχία δεν χωρά στο οικοδόμημα της ομάδας. 

