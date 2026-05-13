Τι ισχύει με την κατάσταση του Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη των playoffs της Stoiximan GBL με το πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ.

Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν με εντεκάδα λόγω των απουσιών του τραυματία Βεζένκοφ, αλλά και των Φουρνιέ και Χολ που κόπηκαν απ' ότι λίστα των ξένων.

Όσον αφορά τον Βούλγαρο φόργουορντ και MVP της φετινής EuroLeague ένιωσε ένα σφίξιμο στο δεξί πόδι και επιλέχθηκε να προφυλαχθεί, ώστε να μην αποκομίσει κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα.

Η κατάσταση του δεν εμπνέει την παραμικρή ανησυχία και το πιθανότερο σενάριο τον θέλει να αγωνίζεται κανονικά στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο (16/5, 14:00).

