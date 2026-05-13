Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή (13/05)

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον του, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Πολύβιου Αντωνίου κατά του Χριστόφορου Λοϊζιά Ποδοσφαιριστή του σωματείου Π. Ο. Ορμήδειας που αποβλήθηκε γιατί μετά το τέλος του αγώνα πήγε κοντά στον διαιτητή και διαμαρτυρήθηκε έντονα και με προσβλητικό τρόπο για τον χρόνο καθυστέρησης και χειροκροτούσε με ειρωνεία στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Γ’ & Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ Τελικός περιόδου 2025-2026 Π. Ο. Ορμήδειας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/29.04.2026.

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

*Καγγελία του Διαιτητή KOPPEL KARL κατά του Δημήτρη Πάτσαλου Προσωπικό της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, έντονες διαμαρτυρίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/01.05.2026 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες, πυρσοί, καπνογόνα ), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες, πυρσοί, καπνογόνα) κατά την διάρκεια του αγώνα και ρίψη στον αγωνιστικό χώρο (κροτίδες) μετά το τέλος του αγώνα κατά παράβαση των άρθρων 10.2(γ1,2) και 10.3(δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για ρίψη αντικειμένων κατά την διάρκεια του αγώνα που είχαν στόχο τον Α’ βοηθό διαιτητή του αγώνα κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Ημιτελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /29.04.2026.

*Καταγγελία κατά του Π. Ο. Ορμήδειας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Γ’ & Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ περιόδου 2025-2026 Π. Ο. Ορμήδειας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/29.04.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΕΡΜΗ Αραδίππου γιατί δήλωσε ως προπονητή πρόσωπο διαφορετικό από τον πραγματικό προπονητή που ήταν γραμμένος στο φύλλο αγώνος ήτοι δήλωσε ως προπονητή τον ΚΑΤΣΗ ΑΝΤΩΝΗ που ασκούσε καθήκοντα προπονητή αντί του πραγματικού προπονητή της ομάδας που ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ κατά παράβαση του άρθρου 11 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 και των άρθρων 1&2 του Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του προπονητή Μάριου Ιακώβου ο οποίος αν και εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος ως προπονητής της ομάδας δεν ασκούσε τα καθήκοντα του και στην θέση του είχε δηλωθεί και ασκούσε καθήκοντα ο προπονητής ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ κατά παράβαση του άρθρου 11 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 και των άρθρων 1&2 του Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες.

(γ) του Αντώνη Κάτση ο οποίος δηλώθηκε ως προπονητής και ασκούσε καθήκοντα προπονητή αντί του πραγματικού προπονητή της ομάδας και εγγεγραμμένου στο φύλλο αγώνος ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ και χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προπονητή κατά παράβαση του άρθρου 11 του Κεφ. ΧΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 και των άρθρων 1&2 του Κεφ. ΧΙΙΙ της Προκήρυξης Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες.

στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Γ’ & Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ περιόδου 2025-2026 Π. Ο. Ορμήδειας – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/29.04.2026.

*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων των παιδιών επαναφοράς της μπάλας (ball boys) κατά την διάρκεια του β ημιχρόνου κατά παράβαση των άρθρων 45 – 53 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β Κατηγορίας 2025/2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας /01.05.2026 (5η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/01.05.2026 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, πυρσοί, κροτίδες, πυροτεχνήματα), κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, Πυρσοί, κροτίδες, πυροτεχνήματα) πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πώληση από καντίνα του γηπέδου και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από οπαδούς της ομάδας (μπύρες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2025/2026 - Β΄ Φάση Α Όμιλος.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για ανάρτηση πανό από οπαδούς της ομάδας ακατάλληλων για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού /02.05.2026 (6η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας /03.05.2026 (6η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας/03.05.2026 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού για ρίψη αντικειμένων κατά την διάρκεια του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan B’ Φάση Α’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού–ΠΑΦΟΣ FC/03.05.2026(6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Διακοπείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC – ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά/03.05.2026 (30η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Ξυλοφάγου F.C..

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας – Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ /03.05.2026 (30η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΠΟΝΑ.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΕΠ Πολεμιδιών /03.05.2026 (30η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΕΠ. Πρόστιμο στον Κέδρο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 7 λεπτά (καθυστερημένη άφιξη ιατρού) κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ17 περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας/29.04.2026 (24η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Παίδων Κ15 Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΖ Ζακακίου – ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου/03.05.2026 (14η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΕΖ. Πρόστιμο στον Χαλκάνορα.

*Καταγγελία κατά του ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ Ιδαλίου για συμμετοχή της ομάδας σε τουρνουά χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ κατά παράβαση τον όσων αναφέρονται στα άρθρα 5-9 του Κεφ. ΧΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 και της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων περιόδου 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για προσωρινή διακοπή του αγώνα την οποία προκάλεσαν οι οπαδοί της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα στο 13 λεπτό για 5 λεπτά (έριχναν νερά στον αγωνιστικό χώρο) κατά παράβαση των άρθρων 10.2(β) και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα τα οποία προκάλεσαν αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο (στο 10ο λεπτό του αγώνα οπαδοί της ομάδας κινήθηκαν προς το μέρος που βρίσκονταν φίλαθλοι και παράγοντες της φιλοξενούμενης ομάδας με τους οποίους διαπληκτίστηκαν και δημιουργώντας ένταση για περίπου 15 λεπτά μέχρι την άφιξη της αστυνομίας στο χώρο της κερκίδας της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Τελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/30.04.2026.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας για συμμετοχή σε επεισόδια οπαδών της ομάδας που προκάλεσαν οπαδοί της φιλοξενούσας ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα τα οποία δημιούργησαν αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο (οπαδοί της φιλοξενούσας ομάδας στο 10ο λεπτό του αγώνα κινήθηκαν προς το μέρος που βρίσκονταν οπαδοί και παράγοντες της ομάδας με τους οποίους διαπληκτίστηκαν και δημιουργήθηκε ένταση για περίπου 15 λεπτά μέχρι την άφιξη της αστυνομίας στο χώρο της κερκίδας που τους φιλοξενούσε ) κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Τελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/30.04.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για προσωρινή διακοπή του αγώνα την οποία προκάλεσαν οι οπαδοί της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα στο 10ο λεπτό για 2 λεπτά (έριχναν νερά στον αγωνιστικό χώρο και έφτυσαν τον 2ο διαιτητή του αγώνα) και για προσωρινή διακοπή στον 16ο λεπτό για 1 λεπτό (έριχναν νερά στον αγωνιστικό χώρο) κατά παράβαση των άρθρων 10.2(β), 10.2(στ) και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Τελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - ΑΕΛ Λεμεσού/04.05.2026.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Τελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - ΑΕΛ Λεμεσού /04.05.2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ15 Leopards Β’ Φάση Β’ Όμιλος περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας /03.05.2026 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ υπέρ του Ακρίτα.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού:

(α) για καθυστέρηση έναρξης του αγώνα που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας με ενέργειες τους, κατά 10 λεπτά (πριν την έναρξη του αγώνα έριξαν στον αγωνιστικό χώρο χαρτιά και νερά) κατά παράβαση των άρθρων 10.2(β) και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

(β) για προσωρινή διακοπή του αγώνα την οποία προκάλεσαν με ενέργειες τους οι οπαδοί της ομάδας κατά την διάρκεια του 1ου ημιχρόνου στο 6ο και 19ο λεπτό του αγώνα για 2 λεπτά αντίστοιχα (έριχναν νερά στον αγωνιστικό χώρο) κατά παράβαση των άρθρων 10.2(β) και 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

(γ) για κατανάλωση από οπαδούς της ομάδας οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VIIΙ της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων FUTSAL περιόδου 2025-2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

(δ) για σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα τα οποία προκάλεσαν αναταραχή στον αγωνιστικό χώρο (πριν την λήξη του αγώνα οπαδοί της ομάδας έριχναν σε όλο τον αγωνιστικό χώρο αντικείμενα (πλαστικά μπουκάλια νερού, τενεκεδάκια με μπύρα, αναπτήρες και γυάλινες μπουκάλες). Οι διαιτητές του αγώνα διέκοψαν τον αγώνα και αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο μαζί με την φιλοξενούμενη ομάδα για προστασία τους. Όλα τα πιο πάνω γεγονότα ανάγκασαν τους διαιτητές να μην συνεχίσουν τον αγώνα και προχώρησαν στην οριστική διακοπή του καθ’ ότι στον αγωνιστικό χώρο εισήλθαν οπαδοί της ομάδας και δημιουργήθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών της ομάδας και της αστυνομίας που επέμβει για την άμεση αποκατάσταση της τάξης στον αγωνιστικό χώρο κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 5, 10.2(α), 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Ποινή διεξαγωγής τριών αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο.

στον διακοπέντα αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Τελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/07.05.2026.

*Ο διακοπέντας αγώνας Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Τελική Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/07.05.2026 για την τύχη του.

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 4-0 υπέρ του ΑΠΟΕΛ.