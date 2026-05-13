Αγγλία: Σενάριο με 9 ομάδες της Premier League στην Ευρώπη και έξι στο Champions League

H μισή Premier League ετοιμάζεται για Ευρώπη

Η μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια στην Premier League μπορεί να οδηγήσει έως και 9 αγγλικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της σεζόν 2026/27, ανάλογα με την τελική κατάταξη στο πρωτάθλημα και την έκβαση των ευρωπαϊκών τελικών.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό το γεγονός πως στο Champions League ενδέχεται να βρεθούν μέχρι και έξι ομάδες από το «Νησί»: Πρόκειται για τις Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Άστον Βίλα και ενδεχομένως η Μπόρνμουθ, εφόσον συνδυαστούν συγκεκριμένα σενάρια με ευρωπαϊκή κατάκτηση της Άστον Βίλα (Europa League) και την τελική κατάταξη στην 5η θέση στο πρωτάθλημα για τους «Χωριάτες».

Άλλωστε εκτός από την Άστον Βίλα που θα αντιμετωπίσει την Φράιμπουργκ στον τελικό της διοργάνωσης, η Άρσεναλ κοντράρεται με την Παρί Σεν Ζερμέν στο τελικό του Champions League και αντιστοίχως στο Conference League η Κρίσταλ Πάλας με την Ράγιο Βαγεκάνο.

Στο Europa League θα μπορούσαν να καταλήξουν η Τσέλσι και η Κρίσταλ Πάλας, ανάλογα με το αποτέλεσμα του Κυπέλλου Αγγλίας και του Conference League. Εάν ευοδωθούν τα παραπάνω σενάρια, η Μπρέντφορντ υποβιβάζεται στο Conference League!

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

