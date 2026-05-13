Η λίστα των αμφίβολων και το ερωτηματικό που «καίει»

Μπορεί να υπάρχουν ακόμη δύο αγωνιστικές μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, αλλά η αλήθεια είναι ότι στον Απόλλωνα ζουν και αναπνέουν για τον μεγάλο τελικό κυπέλλου με την Πάφος FC στο ΓΣΠ στις 29 Μαΐου (19:00). Ειδικά, από τη στιγμή που η ομάδα σφράγισε την έξοδό της στην Ευρώπη, ο Ερνάν Λοσάδα έχει ως πρώτιστο στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία μέχρι το μεγάλο ραντεβού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στρέφει καθημερινά την προσοχή του και στους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Αυτή τη στιγμή, αμφίβολοι για τον τελικό είναι οι Ζμέρχαλ, Σπόλιαριτς, Ντουοντού, Μάρκοβιτς, Βούρος και Μάρκες, η κατάσταση των οποίων αξιολογείται σε τακτική βάση. Όλοι οι προαναφερθέντες είναι σημαντικοί, αλλά η παρουσία του Πορτογάλου επιθετικού κρίνεται επιτακτική, αφού είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην επίθεση.

Το θετικό είναι ότι η χθεσινή ανακοίνωση των κυανολεύκων για τους νέους τραυματίες Ασουνσάο και Βρίκκη ήταν καθησυχαστική, καθώς αμφότεροι ακολουθούν πρόγραμμα αποκατάστασης και όπως αναφέρεται «η συμμετοχή τους στον επόμενο αγώνα θεωρείται αμφίβολη». Από τη στιγμή που είναι αμφίβολοι για τον σαββατιάτικο αγώνα με τον Άρη στο «Αλφαμέγα» (18:00), συμπεραίνεται ότι σύντομα θα επανέλθουν στην αγωνιστική δράση.