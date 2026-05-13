ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η λίστα των αμφίβολων και το ερωτηματικό που «καίει»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η λίστα των αμφίβολων και το ερωτηματικό που «καίει»

Tα δεδομένα στον Απόλλωνα στην πορεία προς τον τελικό του κυπέλλου

Μπορεί να υπάρχουν ακόμη δύο αγωνιστικές μέχρι την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, αλλά η αλήθεια είναι ότι στον Απόλλωνα ζουν και αναπνέουν για τον μεγάλο τελικό κυπέλλου με την Πάφος FC στο ΓΣΠ στις 29 Μαΐου (19:00). Ειδικά, από τη στιγμή που η ομάδα σφράγισε την έξοδό της στην Ευρώπη, ο Ερνάν Λοσάδα έχει ως πρώτιστο στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία μέχρι το μεγάλο ραντεβού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στρέφει καθημερινά την προσοχή του και στους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Αυτή τη στιγμή, αμφίβολοι για τον τελικό είναι οι Ζμέρχαλ, Σπόλιαριτς, Ντουοντού, Μάρκοβιτς, Βούρος και Μάρκες, η κατάσταση των οποίων αξιολογείται σε τακτική βάση. Όλοι οι προαναφερθέντες είναι σημαντικοί, αλλά η παρουσία του Πορτογάλου επιθετικού κρίνεται επιτακτική, αφού είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην επίθεση.

Το θετικό είναι ότι η χθεσινή ανακοίνωση των κυανολεύκων για τους νέους τραυματίες Ασουνσάο και Βρίκκη ήταν καθησυχαστική, καθώς αμφότεροι ακολουθούν πρόγραμμα αποκατάστασης και όπως αναφέρεται «η συμμετοχή τους στον επόμενο αγώνα θεωρείται αμφίβολη». Από τη στιγμή που είναι αμφίβολοι για τον σαββατιάτικο αγώνα με τον Άρη στο «Αλφαμέγα» (18:00), συμπεραίνεται ότι σύντομα θα επανέλθουν στην αγωνιστική δράση.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη