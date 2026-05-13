Η Νέα Σαλαμίνα χτίζει για την επιστροφή της στην Α’ Κατηγορία

Περαιτέρω ενίσχυση ή στήριξη στο περσινό ρόστερ;

Η Νέα Σαλαμίνα μπήκε ήδη σε ρυθμούς νέας σεζόν, πραγματοποιώντας την πρώτη της μεταγραφική κίνηση ενόψει της επιστροφής της στην Α’ Κατηγορία. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Samuel Krancie, ενός 29χρονου Γάλλου ακραίου επιθετικού, ο οποίος έρχεται στην Κύπρο με στόχο να προσθέσει ποιότητα, ταχύτητα και δημιουργία στα άκρα της επίθεσης.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή αποτελεί το πρώτο δείγμα των προθέσεων της διοίκησης και της τεχνικής ηγεσίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στη Νέα Σαλαμίνα γνωρίζουν πολύ καλά πως η επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία συνοδεύεται από αυξημένες απαιτήσεις και υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού, κάτι που καθιστά απαραίτητο τον σωστό προγραμματισμό.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον αφορά τη φιλοσοφία που θα ακολουθήσει η ομάδα στο φετινό χτίσιμο του ρόστερ. Θα επιλέξει να διατηρήσει τον βασικό κορμό που οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας χωρίς ήττα ή θα προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές και περαιτέρω ενίσχυση;

Η περσινή πορεία της ομάδας δεν ήταν απλώς επιτυχημένη, ήταν εντυπωσιακή. Η κατάκτηση του τίτλου με αήττητη πορεία απέδειξε πως υπήρχε συνοχή, χαρακτήρας και αγωνιστική ταυτότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αρκετές ομάδες επιλέγουν να στηριχθούν στον κορμό που τους οδήγησε στην επιτυχία, διατηρώντας τα αποδυτήρια και τη χημεία που ήδη έχει δημιουργηθεί.

Από την άλλη πλευρά, η Α’ Κατηγορία απαιτεί εμπειρία, βάθος και περισσότερες ποιοτικές λύσεις. Δεν αποκλείεται λοιπόν η Νέα Σαλαμίνα να κινηθεί επιθετικά στο μεταγραφικό παζάρι, προσθέτοντας ποδοσφαιριστές με παραστάσεις από υψηλότερο επίπεδο, ώστε να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική.

Το μόνο βέβαιο είναι πως οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές για τον προγραμματισμό της ομάδας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε επίπεδο ανανεώσεων, αποχωρήσεων και νέων μεταγραφών θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και τους στόχους της Νέας Σαλαμίνας στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Αντρέας Πολυκάρπου

