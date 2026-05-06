Το πρόγραμμα της β΄ φάσης του πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ

Με τους αγώνες της Β' φάσης συνεχίζεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το Πρωτάθλημα Ένταξης ΣΤΟΚ ποδοσφαιρικής περιόδου 2025 - 2026.

Σε αυτή τη φάση ο αγώνες είναι διπλοί και οι επαναληπτικές αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 16-17/05/2026.

Έξι αγώνες της δεύτερης φάσης θα διεξαχθούν το Σάββατο 09.05.2026 ως ακολούθως:

Κοινοτικό Στάδιο Περβολιών: Δυναμό Περβολιών - ΕΝΑΛ Δρομολαξιάς

Κοινοτικό Στάδιο Αγίου Τύχωνα: ΑΕΜ Μουτταγιάκας - Ελπίδα Αφάνειας

Κοινοτικό Στάδιο Παρεκκλησιάς: ΑΤΕ ΠΕΚ Παρεκκλησιάς - ΑΣ Δίας Στροβόλου

Στάδιο Δόξα Παλαιομετόχου: Ομόνοια Παλαιομετόχου - ΘΟΪ Πύργου

Στάδιο Ροτσίδη Μάμμαρι: Ροτσίδης Μάμμαρι - ΑΠΕΠ Πελενδρίου

Στάδιο Άδωνις Ιδαλίου: ΠΟ Άδωνις - Π&Σ Ζακακίου

Το πρόγραμμα της Κυριακής 10.05.2026 περιλαμβάνει:

Στάδιο ΑΤΕ ΠΕΚ Εργατών: ΑΤΕ ΠΕΚ Εργατών - Ελπίδα Λιοπετρίου

Δημοτικό Στάδιο Λευκωσίας: Πρόοδος Καϊμακλίου - Απόλλων Γερίου

Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 16:00.