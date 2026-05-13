Μύθου: «Στις δύσκολες στιγμές πρέπει να σηκώνεις κεφάλι και να βάζεις ξανά τα δυνατά σου»

Για τα δύο δύσκολα εναπομείναντα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, αλλά και στον χαμό του πρωταθλήματος στάθηκε σε δηλώσεις του ο Ανέστης Μύθου

Ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα για την κρίσιμη αναμέτρηση με την ΑΕΚ, η οποία μπορεί να κρίνει και το αν θα καταφέρει να τερματίσει στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο νεαρός επιθετικός του «Δικεφάλου του Βορρά», Ανέστης Μύθου, σε δηλώσεις που παραχώρησε στάθηκε στα δύο απαιτητικά παιχνίδια που περιμένουν την ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ανέστη Μύθου στην κάμερα της NOVA:Για τις σκέψεις του μετά το τέλος του ντέρμπι στο «Καραϊσκάκης»:«Εντάξει, σίγουρα όλοι αισθανθήκαμε ότι τελείωσε κάπου εδώ το σενάριο του τίτλου για εμάς. Ήταν κάτι που το θέλαμε όλοι, και σίγουρα μας επηρέασε αυτό. Από εδώ και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη ημέρα και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα τελευταία δύο παιχνίδια, και να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση φέτος».

Για το πως αντιμετωπίζει τις δύσκολες στιγμές:«Στις δύσκολες στιγμές πρέπει να σηκώσεις κεφάλι ψηλά, να βάλεις τα δυνατά σου, να πιέσεις τον εαυτό σου και να καταφέρεις να ξανασηκωθείς όταν πέφτεις».

Για το γεγονός ότι η αντίπαλος δεν έχει πίεση:«Κάθε ματς που παίζει ο ΠΑΟΚ έχει το πρέπει της νίκης, και σε κάθε ματς πρέπει να δείχνουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να κερδίζουμε. Οπότε είναι ένα παιχνίδι σαν όλα τα άλλα».

Για αυτό που πρέπει να αλλάξει ο ΠΑΟΚ:«Σίγουρα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα που αναφέραμε προηγουμένως. Να δείξουμε ότι αξίζουμε παραπάνω από αυτά που εν τέλει έρχονται στο τέλος».

Για το τι περιμένει από το ντέρμπι:«Είναι ακόμα ένα ντέρμπι, που περιμένω να δω ένα όμορφο παιχνίδι και να το απολαύσουμε. Πρέπει να παραμείνουμε οικογένεια, όπως ήμαστε μέσα στα αποδυτήρια, και να παλέψουμε, να δώσουμε και την ψυχή μας στα δύο τελευταία παιχνίδια».

