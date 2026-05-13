Μυθική ανατροπή του Λεβαδειακού με τρία γκολ κόντρα στον ΟΦΗ μετά το 90'!

Ο Λεβαδειακός πέτυχε μία από τις πιο απίθανες ανατροπές της σεζόν, επικρατώντας 3-2 του ΟΦΗ στη Βοιωτία για την 5η αγωνιστική των playoffs 5-8 σκοράροντας τρία γκολ στις καθυστερήσεις!

Οι Κρητικοί έδειχναν να έχουν βάλει τις βάσεις για ακόμη μία νίκη απέναντι στους Βοιωτούς, καθώς προηγήθηκαν 2-0 από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Ανδρούτσου και Σαλσέδο, παρότι από το 44' έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Καραχάλιου.Ο Λεβαδειακός πίεσε στο δεύτερο μέρος, είδε γκολ του Όζμπολτ να ακυρώνεται έπειτα από πολύλεπτο έλεγχο VAR, όμως δεν τα παράτησε. Στις καθυστερήσεις έκανε το αδιανόητο, πετυχαίνοντας τρία γκολ μετά το 90' με Οζέγκοβιτς, Νίκα και Πεντρόσο, για να φτάσει σε μια μυθική νίκη με 3-2 και να μείνει στην κορυφή του μίνι πρωταθλήματος με 31 βαθμούς και στο +3 από τον δεύτερο Άρη.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε τον Λεβαδειακό με 4-2-3-1 και τον Λοντίγκιν κάτω από τα γκολπόστ, με τους Τσάπρα, Λιάγκα, Τσιβελεκίδη και Βήχο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Τσόκαϊ με Συμελίδη το δίδυμο στα χαφ, με τους Παλάσιος, Μπάλτσι και Βέρμπιτς να κινούνται πίσω από τον προωθημένο Όζμπολτ.

Από την άλλη, ο Χρήστος Κόντης επέλεξε το 3-5-2 και τον Χριστογεώργο κάτω από τα δοκάρια και τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Κρίζμανιτς στα στόπερ. Ανδρούτσος, Καραχάλιος και Αποστολάκης στον άξονα, με τον Αθανασίου να έχει την αριστερή πλευρά, τον Σενγκέλια τη δεξιά και τους Νους-Σαλσέδο να κινούνται στην κορυφή.

Το ματς:

Οι Κρητικοί εκμεταλλεύτηκαν τον άνεμο που είχαν υπέρ τους στο πρώτο μέρος και με άμεσο ποδόσφαιρο κατάφεραν να γίνουν ιδιαίτερα απειλητικοί. Στο 9' έχασαν μεγάλη διπλή ευκαιρία, όταν ο Σενγκέλια μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και σούταρε με το αριστερό, με τον Λοντίγκιν να αποκρούει δύσκολα. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Αθανασίου πήρε το ριμπάουντ και εκτέλεσε στην κίνηση, αλλά έστειλε την μπάλα αρκετά πάνω από την εστία. Ένα λεπτό αργότερα, όμως, ο ΟΦΗ βρήκε το γκολ. Ο Ανδρούτσος εξαπέλυσε καταπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή, βάζοντας δύναμη και φάλτσα στην μπάλα, η οποία χτύπησε στο δεξί δοκάρι του Λοντίγκιν και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1.

Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να απαντήσει στο 15', όταν ο Βέρμπιτς έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή και σούταρε από το ημικύκλιο, όμως ο Χριστογεώργος αντέδρασε σωστά και παραχώρησε κόρνερ. Ο ΟΦΗ, ωστόσο, συνέχισε να πατά καλύτερα και να βρίσκει χώρους με το κάθετο παιχνίδι του. Στο 37' οι Κρητικοί διπλασίασαν τα τέρματά τους, όταν ο Σενγκέλια εκτέλεσε εξαιρετικά το κόρνερ από τα δεξιά και ο Σαλσέδο, πηδώντας ψηλότερα από όλους στην καρδιά της περιοχής, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, ο ΟΦΗ είχε ακόμη μία καλή στιγμή με τον Αθανασίου, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Το μοναδικό αρνητικό για την ομάδα της Κρήτης ήρθε στο 44', όταν ο Καραχάλιος, που είχε ήδη δεχθεί κίτρινη κάρτα στο 23' για δυνατό πάτημα στον Βέρμπιτς, αντίκρισε δεύτερη κίτρινη για πάτημα με τις τάπες στο πόδι του Βήχου, αφήνοντας τον ΟΦΗ με δέκα παίκτες.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός μπήκε με ξεκάθαρη διάθεση να πιέσει και να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα, μετά την αποβολή του Καραχάλιου στο φινάλε του πρώτου μέρους. Οι γηπεδούχοι πήραν μέτρα στο γήπεδο, προσπάθησαν να μεταφέρουν το παιχνίδι στην περιοχή του ΟΦΗ, όμως οι Κρητικοί έκλεισαν καλά τους χώρους και επιδίωξαν να κατευθύνουν την ανάπτυξη των Βοιωτών στα πλάγια.

Στο 54' ο Λεβαδειακός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπάλτσι, ο Παλάσιος κατέβασε την μπάλα στην περιοχή και εκτέλεσε. Ο Χριστογεώργος απέκρουσε ασταθώς και ο Όζμπολτ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2. Ωστόσο, η φάση εξετάστηκε για αρκετή ώρα από τον VAR, τόσο για πιθανό οφσάιντ του Παλάσιος όσο και για πιθανό χέρι στο κοντρόλ. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση και έλεγχο που κράτησε σχεδόν δέκα λεπτά, ο Κουκούλας κλήθηκε να δει τη φάση στο μόνιτορ και τελικά το γκολ ακυρώθηκε. Η απόφαση ήταν πως ο Λιάγκας, παρότι δεν ήρθε σε επαφή με την μπάλα, βρισκόταν σε θέση οφσάιντ και επηρέαζε τη φάση, καθώς εμπόδιζε τον Κρίζμανιτς να μαρκάρει. Έτσι, το 0-2 υπέρ του ΟΦΗ παρέμεινε.

Μετά την επανέναρξη, ο Λεβαδειακός συνέχισε να πιέζει και να ψάχνει το γκολ που θα τον έβαζε ξανά στο παιχνίδι. Στο 67' ο Βέρμπιτς δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε αρκετά μέτρα άουτ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μπάλτσι απείλησε με ωραίο φαλτσαριστό σουτ από τα όρια της περιοχής, όμως ο Χριστογεώργος έπεσε στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε. Στο 71' ο Λιάγκας έφτασε κοντά στο γκολ με κεφαλιά που πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 72' ο Λεβαδειακός έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Βέρμπιτς πέρασε εξαιρετική κάθετη στον Όζμπολτ, όμως εκείνος δεν κατάφερε να νικήσει τον Χριστογεώργο στο τετ α τετ.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ο Λεβαδειακός συνέχισε να πιέζει με όλες του τις δυνάμεις, με τους Κρητικούς να έχουν κλείσει τους χώρους μπροστά από την περιοχή τους και έδειχναν πως μπορούν να κρατήσουν το 0-2 μέχρι το φινάλε, παρά την έντονη πίεση των γηπεδούχων. Όλα, όμως, άλλαξαν στις καθυστερήσεις. Στο 90' ο Κουκούλας έδειξε την άσπρη βούλα μετά από on field review, θεωρώντας πως ο Σενγκέλια έσπρωξε τον Oζέγκοβιτς σε εναέρια μονομαχία μέσα στην περιοχή. Ο Οζέγκοβιτς ανέλαβε την εκτέλεση στο 90+2', σούταρε χαμηλά και αδύναμα στο κέντρο, με τον Χριστογεώργο να αποκρούει με τα πόδια. Ο επιθετικός του Λεβαδειακού, όμως, ακολούθησε τη φάση, πήρε το ριμπάουντ και από κοντά μείωσε σε 1-2, βάζοντας ξανά τους Βοιωτούς στο ματς.

Το γκολ αυτό άλλαξε πλήρως την ψυχολογία του αγώνα, με τον Λεβαδειακό να πιστεύει πλέον στην ανατροπή και τον ΟΦΗ να δείχνει να χάνει την ηρεμία του. Στο 90+4' οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάριση με εντυπωσιακό τρόπο, όταν ο Νίκας έπιασε καταπληκτικό αριστερό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, με τον Χριστογεώργο να μην μπορεί να αντιδράσει. Μέσα σε δύο λεπτά, το 0-2 είχε γίνει 2-2 και η Λιβαδειά είχε πάρει… φωτιά.

Η απίθανη ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 90+10'. Ο Μανθάτης έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Πεντρόσο πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, νικώντας τον Χριστογεώργο και διαμορφώνοντας το 3-2. Ο Λεβαδειακός, που μέχρι το 90' έμοιαζε να οδεύει προς την ήττα, πέτυχε τρία γκολ στις καθυστερήσεις και πανηγύρισε μια μυθική νίκη απέναντι στον ΟΦΗ, ο οποίος κατέρρευσε στο φινάλε και έχασε μέσα από τα χέρια του ένα παιχνίδι που έδειχνε να ελέγχει!

Οι ενδεκάδες:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (76' Μανθάτης), Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Τσόκαϊ (65' Οζέγκοβιτς), Συμελίδης (45' Πεντρόσο), Παλάσιος, Βέρμπιτς (83' Γκούμας), Μπάλτσι, Όζμπολτ (76' Νίκας).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σενγκέλια, Αθανασίου, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης (90+8' Νέιρα), Νους (68' Κανελλόπουλος), Σαλσέδο (46' Ισέκα).

