Καταδικάζει ο Σύνδεσμος Διαιτητών: «Πλήγμα για το άθλημα, πλήττουν τον πυρήνα...»

Toποθέτηση μετά το σοβαρό επεισόδιο που έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο, 2 Μαΐου

Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου καταδικάζει την επίθεση κατά του βοηθού διαιτητή σε αγώνα που αφορά την Ένταξη ΣΤΟΚ. Θυμίζουμε ότι όπως έγινε γνωστό, ο επιτιθέμενος είναι υποψήφιος βουλευτής (διαβάστε ΕΔΩ).

«ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗ ΒΙΑ

Βία εντός αγωνιστικού χώρου σε βάρος Βοηθού διαιτητή μέλους του ΣΔΚ:

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη βάναυση επίθεση που δέχθηκε μέλος μας εντός αγωνιστικού χώρου, κατά τη διάρκεια του αγώνα, Ένταξης ΣΤΟΚ μεταξύ των ομάδων, Ροτσίδη Μάμμαρι και ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, το περασμένο Σάββατο, 2 Μαΐου 2026, στο γήπεδο του Ψευδά. Ο αγώνας διακόπηκε στο 90+5', για σοβαρό επεισόδιο, ενώ το σκορ ήταν 1-0 υπέρ του Ροτσίδη Μάμμαρι.

Η εισβολή φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο και ο σοβαρός τραυματισμός του βοηθού διαιτητή στο κεφάλι και το σώμα απο επώνυμο φίλαθλο του ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, αποτελούν πλήγμα για το άθλημα, καθώς τέτοιες επιθέσεις πέραν που έθεσαν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του μέλους μας και τον τραυματισμό του, πλήττουν τον ίδιο τον πυρήνα του αθλητισμού.

Ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου και την ΚΟΠ για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ στηρίζει έμπρακτα τον συνάδελφο και την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. 

Το γεγονός ότι ένας νεαρός βοηθός διαιτητής κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από βίαια χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα είναι απαράδεκτο και αναμένεται πλέον η δικαιοσύνη και τα πειθαρχικά όργανα να κινηθούν με την ανάλογη αυστηρότητα.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό που αναδεικνύει για ακόμα μια φορά το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα, σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

Λόγω της σοβαρότητας και της εξέλιξης των ερευνών, ο ΣΔΚ δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω δηλώσεις.» Ο Διαιτητής επιφυλάσσεται για τα νομικά του δικαιώματα.

Εκ της Γραμματείας του Σ.Δ.Κ.».

