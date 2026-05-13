Κόμο: Θέλει παίκτη της Γιουβέντους!

Η Κόμο πραγματοποίησε μια σπουδαία σεζόν, που την βοήθησε να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν ενώ με δύο ματς να απομένουν δεν αποκλείεται να βρεθεί ακόμη και στο Champions League!

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας, ξέροντας πως θα έχει υποχρεώσεις από τη νέα σεζόν στην Ευρώπη, θέλει να ενισχυθεί, προκειμένου να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτές.

Αρχικά θέλει να ενισχύσει το ιταλικό στοιχείο στο ρόστερ, καθώς οι οκτώ θα πρέπει να είναι Ιταλοί στην λίστα των 25 για να έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Gazzetta dello Sport, στην κορυφή της λίστας της Κόμο, βρίσκται το όνομα του Αντρέα Καμπιάσο της Γιουβέντους.

O 26χρονος ποδοσφαιριστής με 34 συμμετοχές και 3 γκολ κοστολογείται στα 30 εκατομμύρια ευρώ και η Γιουβέντους περιμένει πρόταση κοντά σε αυτό το ποσό.

Πάντως σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η περίπτωση αυτού, στη λίστα υπάρχει και το όνομα του Νικολό Καμπιάγκι της Μπολόνια.

