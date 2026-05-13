ΑΕΚ: Η άφιξη στην Τούμπα και το καθιερωμένο τελετουργικό του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια πλέον έφτασε στην Τούμπα για την αποψινή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής των play offs.

Με την είσοδο της αποστολής στον αγωνιστικό χώρο ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε φυσικά το καθιερωμένο του τελετουργικό μπροστά στον πάγκο, βάζοντας τα χέρια στο πρόσωπό του και κάνοντας μετά τον σταυρό του.

Είναι κάτι που όπως είναι γνωστό κάνει πάντα πριν τις αναμετρήσεις κατά την άφιξη της αποστολής της ΑΕΚ ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος έχει ζητήσει απόλυτη συγκέντρωση από τους παίκτες του παρά το γεγονός ότι ο τίτλος έχει κατακτηθεί.

Ο Νίκολιτς στη συνέχεια είχε το κλασικό «πηγαδάκι» μαζί με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον αναπληρωτή διευθυντή ποδοσφαίρου, Κώστα Σταυροθανασόπουλο.

